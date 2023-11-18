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راموس يصدم جماهير ريال مدريد.. ويدافع عن نفسه (فيديو)

11/18/2023 2:22:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انتشر مقطع فيديو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق ولاعب إشبيلية الحالي، وهو يرفض التوقيع على قميص نادي العاصمة الإسبانية، أثناء خروجه من تدريبات الفريق الأندلسي.

وأثار تصرف راموس جدلا وغضبا بين مشجعي فريقه السابق، الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2005 و2021 وحقق معه أكثر من 20 لقبًا.



وأوضح راموس سبب تصرفه في تغريدة على منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم "تويتر" قال خلالها: قبل تلك اللحظة كنت قد وقعت بالفعل على حوالي ستة قمصان لريال مدريد. هناك أشخاص يقومون ببيعها في مزاد علني على الإنترنت.

وعاد راموس إلى صفوف إشبيلية مطلع الموسم الحالي، وهو الفريق الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية عام 2004.

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