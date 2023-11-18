اتحاد الكرة يحدد موعد اجتماع الهيئة العامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد- حدد اتحاد الكرة يوم 16 الشهر المقبل، موعدا لعقد اجتماع الهيئة العامة.
وقال الاتحاد في بيان رسمي اليوم : عملاً بأحكام المادة (26) من النظام الأساسي للاتحاد الأردني لكرة القدم، تدعو الهيئة التنفيذية للاتحاد، السادة أعضاء الهيئة العامة عن فئات: المعترف بهم، أندية الدرجة الممتازة (المحترفين)، أندية الدرجة الأولى، أندية الدرجة الثانية، أندية الدرجة الثالثة، الأندية النسوية، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 1/2023 للاتحاد، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت الموافق 16/12/2023 في فندق كمبينسكي.
يتضمن جدول أعمال الاجتماع المصادقة على التقرير المالي والتقرير الإداري للعام 2022.
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