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اتحاد الكرة يحدد موعد اجتماع الهيئة العامة

11/18/2023 2:22:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- حدد اتحاد الكرة يوم 16 الشهر المقبل، موعدا لعقد اجتماع الهيئة العامة.
وقال الاتحاد في بيان رسمي اليوم : عملاً بأحكام المادة (26) من النظام الأساسي للاتحاد الأردني لكرة القدم، تدعو الهيئة التنفيذية للاتحاد، السادة أعضاء الهيئة العامة عن فئات: المعترف بهم، أندية الدرجة الممتازة (المحترفين)، أندية الدرجة الأولى، أندية الدرجة الثانية، أندية الدرجة الثالثة، الأندية النسوية، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 1/2023 للاتحاد، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت الموافق 16/12/2023 في فندق كمبينسكي.
يتضمن جدول أعمال الاجتماع المصادقة على التقرير المالي والتقرير الإداري للعام 2022.

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