إعلان اسماء الفائزين بدوري الجولف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- اختتمت اليوم السبت الجولة الخامسة والختامية من الدوري الأردني للجولف والذي نظمها اتحاد اللعبة على مدار اليومين الماضيين على ملاعب واحة ايلة بمدينة العقبة.
ونجح اللاعب محمد الرواشدة في تحقيق لقب النخبة لفئة الذكور بعد أن جمع 54 نقطة على مدار الدوري وجاء ثانياً اللاعب سالم العبداللات برصيد 49 نقطة وحل اللاعب دانيال ثائر ثالثاً برصيد 21 نقطة.
وضمن فئة الكبار، فاز إياد يونس بالمركز الأول برصيد 22 نقطة وجاء كريم البرغوثي ثانياً برصيد 21 نقطة وحل جعفر حجاوي ثالثاً برصيد 19 نقطة.
وضمن فئة الذكور، جاء مراد أسد أولاً (60 نقطة) ويوسف قطاطشة ثانياً برصيد 45 نقطة وسمعان عكروش ثالثاً برصيد 35نقطة.
وتوجت اللاعبة ياسمين طاهر بالمركز الأول ضمن فئة الإناث برصيد 48 نقطة وحلت اللاعبة ليليان مجاهد بالمركز الثاني برصيد 46 نقطة وميار الشوملي ثالثاً برصيد 19 نقطة.
وضمن فئة تحت 10 سنوات (أكاديمية الاتحاد) فاز أحمد الرواشدة بالمركز الأول برصيد 40 نقطة وجوليانا قطاطشة ثانياً برصيد 35 نقطة وأدم أبو الرب ثالثاً برصيد 33 نقطة.
وضمن فئة تحت 13 سنة (أكاديمية الاتحاد) حلت لمار الشوملي بالمركز الأول برصيد 40 نقطة وجاء أدم سلمان ثانياً برصيد 31 نقطة ومحمد شحادة ثالثاً برصيد 10 نقاط.
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