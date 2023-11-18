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مواهب شابة يحتفظ ريال مدريد بحق استعادتها مستقبلا

11/18/2023 2:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - _ - لا توجد ضمانات في ريال مدريد، بأن اللاعبين الشباب سيحققون النجاح.
ويتباهى أبطال أوروبا 14 مرة، بواحدة من أكثر الأكاديميات إنتاجا للمواهب في كرة القدم العالمية، ومع ذلك ينتهي الأمر بالعديد من خريجيهم الشباب بممارسة اللعبة في مكان آخر قبل العودة في بعض الأحيان، كما كان الحال مع الظهير الأيمن داني كارفاخال. ثم هناك المواهب الشابة التي تم التعاقد معها من أماكن أخرى، والتي تجد طريقها إلى التشكيلة الأساسية مسدودا، تستمر في التألق مع فرق أخرى في جميع أنحاء أسبانيا وأوروبا.
ومع ذلك، يواصل ريال مدريد مراقبة هؤلاء اللاعبين عن كثب ويكون له رأي في مستقبلهم، سواء كان ذلك من خلال صفقات الإعارة أو الاحتفاظ بنسبة مئوية من حقوق بيعهم إلى نادٍ آخر، أو إدراج شرط إعادة شراء في عقدهم، ولهذا فإن الحياة خارج مدريد لا تعني أن هؤلاء اللاعبين منسيون تمامًا.
من هم اللاعبون الذين غادروا في السنوات الأخيرة وما يزالون مرتبطين بريال مدريد؟ ومن يمكنه العودة؟ يوضح التقرير الآتي الذي أعده موقع "ذا أثليتيك" فرص هؤلاء اللاعبين.
تاكيفوسا كوبو
(22 عامًا - سوسييداد)
غادر كوبو إلى ريال سوسييداد بشكل دائم العام الماضي، بعد أربع فترات إعارة خارج ملعب "سانتياجو برنابيو".
وانضم الجناح الياباني، الذي قضى بعض الوقت في أكاديمية برشلونة، إلى مدريد في صفقة انتقال حر من إف سي طوكيو في العام 2019، ثم تم إرساله إلى ريال مايوركا (مرتان) وفياريال وخيتافي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد من دون أن يحقق هدفه المتمثل في الظهور الرسمي الأول بقميص "الميرينجي".
ودفع النادي الباسكي 6 ملايين يورو، مقابل 50 في المائة من حقوق كوبو (ما يعني أن مدريد يمكنه إما إعادة شرائه مقابل 50 في المائة من الرسوم التي باعه بها، أو سيحصل على نصف الربح الذي يحققه ريال سوسييداد إذا باع اللاعب، علما بأن مدة العقد تبلغ خمسة مواسم وتم تحديد الشرط الجزائي فيه بمبلغ 60 مليون يورو.
وتألق كوبو في موسمه الأول مع النادي، حيث سجل 9 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة ليساعد سوسييداد على التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 9 سنوات.
خلال الموسم الحالي، استمر كوبو في التطور، وشارك بالفعل في تسجيل 8 أهداف خلال 16 مباراة (5 أهداف و3 تمريرات حاسمة)، لفريق ضمن تأهله إلى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وعلى الرغم من متابعته عن كثب، لم يتواصل ريال مدريد مع كوبو خلال فترة وجوده في "سان سيباستيان"، الأمر الذي قد يحسب ضده في المستقبل، حيث أبدت العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامًا باللاعب الياباني، وإذا قرر أي منها دفع شرط كوبو الجزائي، فسيتعين على مدريد أن يقرر ما إذا كان سيمارس حقه في الرفض الأول أم لا. وللقيام بذلك، سيتعين عليه مطابقة الرسوم المقدمة لريال سوسييداد واللاعب.
ميجيل جوتيريز
(22 عامًا - جيرونا)
انضم الظهير الأيسر جوتيريز إلى جيرونا العام الماضي، وصار الآن لاعبًا رئيسيًا في حملته غير المتوقعة على لقب الدوري الإسباني، حيث يبتعد الفريق في صدارة المسابقة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد.
ولعب جوتيريز ثاني أكبر عدد من الدقائق لأي لاعب في فريقه (1118 دقيقة).
كان جوتيريز أحد اللاعبين المتميزين في الجيل الذي فاز بلقب دوري الشباب الأوروبي الوحيد للنادي في العام 2020، قبل أن يغادر "برنابيو". في تلك المرحلة، لعب 10 مباريات مع الفريق الأول وساهم في تمريرتين حاسمتين لكنه لم يتمكن من شق طريقه إلى التشكيلة الأساسية.
كانت العديد من الفرق مهتمة به، لكنه اختار جيرونا بسبب ملكيته لمجموعة سيتي لكرة القدم، وإيمانه بمدربه وأسلوب لعبه. مدير النادي هو ميشيل، والمدير الرياضي هو كيكي كارسيل، وهما يعرفان جوتيريز منذ أن كان مراهقًا بنظام الشباب في مدريد.
ووقع جوتيريز عقدًا حتى العام 2027، وحصل ريال مدريد على 4 ملايين يورو مقابل 40 % من حقوقه. وسيدفع جيرونا مليون يورو إضافية إذا ظل في الدوري الإسباني، مقابل الحصول على 10 % إضافية من حقوقه.
ويبلغ الشرط الجزائي في عقد جوتيريز 35 مليون يورو، لكن مدريد لديه الرفض الأول ويمكن أن يعيد التعاقد معه مقابل 8 ملايين يورو في الصيف المقبل، وإذا قدم ناد آخر عرضًا لجيرونا، فيجب إبلاغ مدريد بذلك خلال فترة محددة وسيحتاج الأخير إلى مطابقة الرسوم والراتب المعروض لضمان خدمات اللاعب مجددا.
وبينما يحتاج الفريق إلى تعزيزات في مركز الظهير الأيسر، فإن خطته الرئيسية في الصيف المقبل هي التعاقد مع ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ، بينما يتطلع أيضًا إلى بيع فيرلاند ميندي، وسيتعين على جوتيريز أيضًا أن يتعامل مع فران جارسيا، ما يجعل توقيعه غير مرجح.
رينير
(21 عامًا - فروزينوني)
شهد رينير صيفًا طويلًا بعد إعارته الموسم الماضي إلى جيرونا، وهي فترة الإعارة الثانية له بعد عامين في بوروسيا دورتموند (من 2020 إلى 2022).
وكان لاعب الوسط المهاجم البرازيلي على وشك العودة على سبيل الإعارة إلى الفريق الكاتالوني، لكن جيرونا أنهى المفاوضات لأنه فضلوا استكشاف خيارات أخرى لملئ حصته من اللاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي (يُسمح لأندية الدوري الإسباني بثلاثة لاعبين فقط من خارج الاتحاد الأوروبي في تشكيلة الفريق الأول).
ومع وجود الفريق الأول لريال مدريد في الولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد، وافق رينير على عدم التدريب مع فريق الشباب "ريال مدريد كاستيا" لأن ذلك لم يكن منطقيًا نظرًا لرحيله الوشيك.
لكن ذلك الرحيل تأخر وتأجل. أراد رينير، الذي وقع مقابل 30 مليون يورو من فلامنجو في العام 2020، البقاء في إسبانيا بسبب أسلوب كرة القدم الذي يتم لعبه في الليجا، وبهدف أن يصبح مواطنًا إسبانيًا في العام 2024 (حتى لا يضطر إلى شغل مكان خارج الاتحاد الأوروبي).
ومع ذلك، كانت هناك مشكلتان: لم يكن لدى العديد من الأندية مساحة لمزيد من اللاعبين غير الأوروبيين، ولم يتمكن البعض الآخر من تحمل أجره.
بدلاً من ذلك، تم إرسال ريينر على سبيل الإعارة إلى فروزينوني في الدوري الإيطالي. وقد أعرب عن تقديره للثقة التي أظهرها المديرون الرياضيون فيه، إلى جانب انتعاش الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة وإمكانية تطوير لعبه من الناحية التكتيكية والبدنية.
حتى الآن سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة له في إيطاليا. لقد غاب عن المباريات الأربع الأولى بعد عدم تمكنه من الانضمام إلى فريقه استعدادًا للموسم الجديد، لكنه شارك أساسيًا في خمس من المباريات الست التالية، وسجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.
وعلى الرغم من وجود عقد يمتد حتى العام 2026، فإن فرص رينير في الظهور لأول مرة رسميًا مع ريال مدريد تبدو ضئيلة، لكنه قد يكون قادرًا على تغيير الأمور في فروزينوني.
سيرجيو أريباس
(22 عامًا - ألميريا)
كان ينظر إلى أريباس على نطاق واسع، على أنه جوهرة أكاديمية الشباب في مدريد قبل رحيله إلى ألميريا العام الحالي.
كان صانع الألعاب جزءًا من الأكاديمية في الفترة من العام 2012 إلى 2023، وساعد "لوس بلانكوس" على الفوز بدوري الشباب الأوروبي 2020، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في أيلول (سبتمبر) من ذلك العام.
وغادر أريباس برنابيو بعد أن شارك في 14 مباراة، وسجل هدفا واحدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد الأهلي في شباط (فبراير).
تلقى لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا العديد من العروض، لكن معظم الأندية لم تتمكن من تحمل المبلغ الذي طلبه ريال مدريد، وهو حوالي 10 ملايين يورو مقابل 50 % من حقوقه. وهذا ما أبعد جيرونا، إلى جانب أندية أخرى في ألمانيا وهولندا.
في النهاية، قبل ريال مدريد عرضًا من ألميريا مقابل 6 ملايين يورو إلى جانب مليون يورو إضافية كإضافات، ووقع أريباس عقدًا مدته ست سنوات مع شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو، في حين أن فريقه القديم لديه شرط بيع بنسبة 50 في المائة وحق الرفض الأول.
ويتطلع أريباس، إلى التكيف مع المتطلبات البدنية والنفسية للدوري الإسباني أثناء اللعب لأول مرة خارج العاصمة الإسبانية.
ويحتل ألميريا المركز الأخير في الترتيب، لكن أريباس استجاب للتحدي، فهو إنه أفضل هدافي الفريق برصيد 5 أهداف، 4 منها جاءت من داخل منطقة الجزاء، وهو أمر تعلمه من راؤول، مهاجم ريال مدريد الأسطوري الذي كان مدربه في "كاستيا".
ومن الممكن أن يعود أريباس إلى النادي على المدى المتوسط أو الطويل، وفقًا لمصادر النادي التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لكن ذلك يعتمد على تطوره ودوره في الفريق.
رافا مارين
(21 عامًا - ديبورتيفو ألافيس)
نظر مدريد في خيارات متعددة هذا الصيف بالنسبة لمارين، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في العام 2024. وقع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا من نظام اشبيلية للشباب في العام 2016، وكان لاعبا عالي التصنيف في أكاديمية مدريد.
في النهاية، تم إرساله على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى ألافيس مع تجديد عقده مع ريال مدريد حتى العام 2026. وكان الهدف هو اختباره دفاعيًا حتى يتمكن، إذا كان على مستوى المهمة، من الانضمام إلى الفريق الأول في الصيف المقبل.
كانت تجربة ألافيس السابقة مع المواهب الشابة أمرًا أساسيًا، حيث تألق العديد من لاعبي ريال مدريد السابقين مثل ثيو هيرنانديز وماركوس يورينتي وأنتونيو بلانكو هناك، وكان لدى مارين أيضًا فرصة أكبر للمشاركة أساسيًا، مع وجود ثلاثة مدافعين فقط في الفريق الذي كان من المتوقع أن يقاتل من أجل البقاء.
شارك مارين بانتظام مع ألافيس، حيث خاض 11 مباراة في جميع المسابقات، وأدى ظهوره معه لاستدعائه إلى منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، الذي سينضم العديد من لاعبيه إلى المنتخب الأولمبي في دورة باريس 2024.
هدف قلب الدفاع هو خوض حوالي 25 مباراة والتعود على وتيرة وشدة الدوري الإسباني. إنه يعمل مع المتخصصين في ألافيس من أجل التحسن البدني من خلال اكتساب كتلة عضلية حتى يتمكن من الفوز بالمزيد من المواجهات الثنائية.
كارلوس دوتور
(22 عامًا - سلتا فيجو)
بعد 8 سنوات في أكاديمية ريال مدريد، غادر دوتور إلى سلتا في الصيف الماضي، حيث دفع النادي 3 ملايين يورو مقابل 50 % من حقوق لاعب خط الوسط.
بالمقارنة مع ناتشو فرنانديز والذي غالبًا ما تطلق عليه مصادر الأكاديمية تسمية "قلب كاستيا" قبل رحيله، وافق دوتور على صفقة مدتها خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو. أحد الأسباب الرئيسية لاختيار سيلتا هو مدربه الجديد، رافا بينيتيز.
يعرف بينيتيز ريال مدريد جيدًا، حيث دربه في العامين 2015 و 2016 بعد فترات مختلفة في نظام الشباب كلاعب ومدرب. وكان يعتبر مدربا مثاليا لدوتور لأن الأخير يتطلع إلى أن يصبح لاعب خط وسط دفاعي أكثر تمركزا من دون أن يفقد صفاته كلاعب صاحب نزعة هجومية.
وشارك دوتور في 8 مباريات من أصل 14 خاضها سلتا هذا الموسم، لكنه اضطر في كثير من الأحيان إلى المشاركة كبديل، حيث يعاني فريق بينيتيز في المركز الثامن عشر.
وفي حين أنه لا يمكن استبعاد أي شيء، إلا أن النادي لا يعتبره لاعبًا مستقبليًا لريال مدريد في الوقت الحالي.

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