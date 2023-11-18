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هايل: الفيصلي يعاني من غياب الملاعب العشبية قبل مواجهة ناساف

11/18/2023 2:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان- عكر عدم وجود ملاعب عشبية صفو استعدادات فريق الفيصلي لمواجهة فريق ناساف الأوزبكي، والمقررة على ملعب مدينة قرشي الأوزبكية، يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.
وأكد المدير الفني للفريق أحمد هايل، أن جميع المحاولات من إدارة النادي لتأمين تدريبات على الملاعب العشبية التابعة لاتحاد الكرة لم تنجح، الأمر الذي دفع الفريق لإجراء تدريباته على أرضيات من العشب الصناعي، والتي قد تتسبب في إصابة اللاعبين.
وتابع هايل في حديثه لـ "الغد": "الفيصلي والوحدات في مهمة وطنية ويحتاجان إلى وقفة جادة من اتحاد الكرة، من خلال تأمين الملاعب العشبية للتدريبات والمباريات التجريبية الودية، للمساهمة في تحضير الفريقين فنيا وبدنيا، مبينا أن اتحاد الكرة عرض إقامة المباراة الودية المقبلة للفيصلي أمام فريق الرمثا على ملعب السلط العشبي، مقدرا وشاكرا هذه الخطوة، لكن الفريق يحتاج إلى أكثر من جرعة تدريبية على الملاعب العشبية قبل السفر".
وأضاف: "لا يختلف اثنان على الفارق بين التدريبات على ملعب عشبي وصناعي، والفوائد التي تصب في مصلحة الفريق، وتمنح جهازه الفني خيارات فنية متنوعة وتأمين سلامة اللاعبين، مؤكدا ثقته بإيجاد حل سريع من المعنيين".
وبين هايل، "الأمور الفنية تسير وفق الخطة الموضوعة من الجهاز الفني، رغم الغيابات المؤثرة للاعبين المتواجدين في المنتخبين الأول والأولمبي، حيث تمنى التوفيق للنشامى في مباراته يوم بعد غد أمام المنتخب السعودي بالتصفيات الآسيوية المشتركة".
واستأنف الفيصلي أمس، تدريباته على ملعب النادي، بعد أن منح هايل اللاعبين راحة يوم أول أمس، عقب المباراة الودية التي لعبها الفريق مع نظيره فريق شباب العقبة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل هدف " الأزرق" محترفه التونسي رفيق الكامرجي ، وحرص الجهاز الفني على الزج بمعظم اللاعبين الموجودين حاليا في صفوف "الأزرق"، للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية.
وبدأ الفيصلي في هذه المباراة بتشكيلة ضمت كلا من: نور بني عطية، محمد كلوب، أنس بني ياسين، مهند خيرالله، حسام أبو الذهب، خالد زكريا، صيصا، حاتم الروشدي، قصي المنصوري، أحمد أبو شعيرة، رفيق الكامرجي، وأشرك هايل خلال مجريات اللقاء اللاعبون: محمد العمواسي، أدهم الرفاعي، كريم لافي، عبدالرحمن الميهي، محمد الدرابسة. وتشتمل الجرعات التدريبية التي تقام على فترتين صباحية ومسائية، على تمارين بدنية ومهارية، إضافة إلى تطبيق بعض الخطط الدفاعية والهجومية، وسط غيابات مؤثرة بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الفريق في المنتخبين الأول الذي يستعد حاليا لمواجهتي طاجكستان والسعودية، في افتتاح منافسات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2026، وكأس آسيا 2027، والأولمبي الذي يقيم معسكرا تدريبيا في السعودية.
ويغيب عن الفيصلي "سداسي" المنتخب الأول، سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان، أمين الشناينة، عبيدة السمارنة وإحسان حداد، إضافة إلى ثنائي المنتخب الأولمبي رزق بني هاني وعارف الحاج.

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