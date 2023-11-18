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منتخب الكرة يطوي صفحة طاجيكستان ويستعد للسعودية

11/18/2023 2:22:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – كثف المنتخب الوطني لكرة القدم من وتيرة تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة المنتخب السعودي عند الساعة السابعة من مساء بعد غد على ستاد عمان الدولي في ثاني مباريات الفريقين بمنافسات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بعد أن طوى صفحة مباراته الماضية أمام منتخب طاجيكستان، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وأجرى المنتخب بعد عودته السريعة من طاجيكستان عبر طائرة خاصة، جرعة تدريبية خفيفة أول أمس على ملعب البترا، كما خاض المنتخب أمس حصة تدريبية صباحية على نفس الملعب تحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده المغربي الحسين عموتة وبمشاركة كافة اللاعبين بمن فيهم اللاعب محمود مرضي الذي غاب عن مباراة طاجيكستان بسبب المرض.
وتشتمل الجرعات التدريبية على النواحي الفنية والبدنية والتكتيكية، ويرنو الجهاز الفني لتجاوز التعادل غير المرضي في افتتاح المشوار، والأداء الضعيف فنيا في الناحيتين الدفاعية والهجومية، الذي ظهر عليه المنتخب أمام طاجيكستان، اضافة إلى اختيار التشكيلة المناسبة التي ستواجه المنتخب السعودي، في ظل قراءة عموتة ورصده لنقاط القوة والضعف عند المنتخب الشقيق من خلال متابعة مباراته مع المنتخب الباكستاني، والتي انتهت بفوز المنتخب السعودي برباعية نظيفة.
وينتظر أن يجري عموتة تعديلا على تشكيلة المنتخب الأساسية، مع امتلاكه خيارات فنية متنوعة، ونقاط قوة في كافة الخطوط، حيث يشارك في التدريبات 26 لاعبا هم يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، يزن العرب، إحسان حداد، براء مرعي، يوسف أبو الجزر، سالم العجالين، سليم عبيد، عبدالله نصيب، مصطفى كمال، فراس شلباية، محمود شوكت، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، نور الروابدة، أنس العوضات، عبيدة السمارنة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أمين الشناينة، علي علوان، يزن نعيمات، موسى التعمري.
وسيعمل عموتة وجهاز الفني المعاون خلال الجرعتين التدريبيتين اليوم على ملعب البترا، وغدا على ملعب المباراة " ستاد عمان"، على وضع اللمسات الأخيرة على طريقة وأسلوب اللعب، التي تساهم في تحقيق الفوز وخطف الصدارة وزيادة آمال المنتخب في التأهل للدور المقبل، خصوصا وأن المباراتين المقبلتين للنشامى في التصفيات أمام المنتخب الباكستاني " أضعف منتخبات المجموعة"، فيما يواجه السعودي نظيره منتخب طاجيكستان في مواجهتين.
ويدرك الجهاز الفني بقيادة عموتة، حجم الغضب وعدم الرضا في الشارع الرياضي الأردني عن أداء ومستوى المنتخب، ،عقب سلسلة من الخسائر في المباريات الودية أمام منتخبات النرويج وأذربيجان وإيران وتعادل مع المنتخب العراقي، إضافة للتعادل المخيب للآمال أمام منتخب طاجيكستان وخسر فيها نقطتين مهمتين في بداية المشوار.
من جانبه فضل المدير الفني للمنتخب السعودي الايطالي روبرتو مانشيني، تأخير وصول فريقه إلى عمان ليوم غد الاثنين، وخوض جرعة تدريبية واحدة فقط على ستاد عمان الدولي، والاستمرار في تدريباته بالمعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًا في محافظة الإحساء، بعد أن منح الجهاز الفني لاعبيه فترة حرة لمدة 10 ساعات بعد نهاية مباراة المنتخب الباكستاني.
واستبعد مانشيني الثنائي ياسر الشهراني وعبد الإله العمري من معسكر المنتخب لعدم جاهزيتهما بعد تعرضهما للإصابة، بينما انتظم المدافع عبد الباسط هندي في تدريبات المنتخب، حيث يملك مانشيني لاعبين مميزين منهم: محمد العويس، علي البليهي، عون السلولي، حسان تمبكتي، معاذ فقيهي، مختار علي، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سعود عبد الحميد، صالح الشهري، محمد مران.
الى ذلك، يعقد يوم غد فندق "لاند مارك، المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبين، التونسي الحسين عموتة والإيطالي روبرتو مانشيني ويسبقه الاجتماع التنسيقي المخصص لمناقشة التعليمات الإدارية للمواجهة.
ويأمل اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين، وقفة جماهيرية كبيرة تساهم في رفع معنويات النشامى، وتحفيزهم على تحقيق الانتصار، خصوصا وأن جميع التذاكر الخاصة بالمنتخب السعودي نفدت بشكل كامل.

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