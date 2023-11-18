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الأولمبي يخسر اختبار السعودية وسط أخطاء تحكيمية

11/18/2023 2:22:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - دفع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 سنة، ثمن الأخطاء التحكيمية أمام مستضيفه المنتخب السعودي ليخسر 1-2 في المباراة التي جرت أمس على ملعب الأمير سعود بن جلوي في مدينة الدمام، ضمن الدورة الدولية الودية.
ويستعد المنتخب الأولمبي من خلال معسكره الحالي في السعودية، لخوض نهائيات كأس آسيا خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل في قطر، حيث يواصل تحضيراته من خلال معسكرات داخلية وخارجية في فترات التوقف الدولية.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالله أبو زمع بتشكيلة مكونة من أنطوان عوض، هايل الذيابات، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، محمد كحلان، محمد أبو النادي، سيف درويش، عارف الحاج، رزق بني هاني وبكر كلبونة.
وجاءت خيارات المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري، مكونة من محمد العبسي، أحمد الجليدان، محمد اليامي، نواف المطيري، حسين الصبياني، محمد محزري، أحمد باحسين، عبد الملك العييري، صالح أبو الشامات، سعد الناصر ومشاري النمر.
وتقدم المنتخب السعودي بعد مرور 17 دقيقة على انطلاقة اللقاء، حيث منح صالح أبو الشامات كرة لزميله مشاري النمر على حافة المرمى، ودكها الأخير في الشباك، وسط شكوك حول وجود حالة تسلل على أبو الشامات صانع الهدف.
وكثف المنتخب الوطني طلعاته الهجومية على مرمى المنافس بحثا عن تعديل النتيجة، وهو ما تحقق له قبل 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول عبر المهاجم بكر كلبونة، الذي استثمر عرضية زميله عارف الحاج بصورة مثالية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.
ومنح حكم اللقاء ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح أصحاب الأرض عند الدقيقة 65 من زمن اللقاء، ترجمها البديل مصعب الجوير هدفا ثانيا لمنتخب بلاده، لتنتهي المباراة بخسارة المنتخب الوطني بهدفين لهدف.
ويخوض المنتخب الأولمبي مباراته الثانية في المعسكر السعودي بعد غد الثلاثاء على الملعب ذاته عند الساعة السابعة مساء، قبل أن يعود في اليوم التالي لأرض الوطن، ويلتحق اللاعبين بفرقهم استعدادا لاستئناف المنافسات المحلية.

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