عمان يتوج بلقب كأس الأردن للسيدات بكرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- توج فريق عمان بلقب بطولة كأس الأردن للسيدات بكرة اليد للموسم 2023، بعد الفوز المستحق الذي سجله على حساب منافسه فريق حرثا بنتيجة 24-20، في المباراة التي جرت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب برعاية رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي وبحضور أسرة الناديين، وجمهور مقبول تفاعل مع مجريات المباراة عبر شوطيها.
ونجح عمان بفرض سيطرته الكاملة مستغلا سرعة لاعباته في بناء الهجمات وقدرة سارة حلبية وعائشة المجالي وناهد الرواشدة في الوصول لمرمى فريق حرثا بسهولة، ما مكنهن من تسجيل العديد من الأهداف، وخصوصا من البوابة الأمامية التي كشفت مرمى حرثا، ليتقدم عمان بفارق 4 أهداف قبل أن يزداد الفارق وسط محاولات لم تتوقف من جانب فريق حرثا الذي حاول إغلاق منطقة الدفاعية ومراقبة لاعبات عمان، واعتمد في بناء الهجمات على فلك وجنان ورنا عبيدات.
ورغم هذه المحاولات ونجاح اللاعبات في تسجيل سلسلة من الأهداف، بقيت السيطرة لمصلحة فريق عمان الذي شدد على استغلال الكرات المقطوعة من لاعبات حرثا، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة عودة الروح لفريق حرثا الذي قلص الفارق إلى 4 أهداف مع صافرة النهاية.
وكان فريق عمان قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق الفجر بنتيجة 46-12، بينما جاء تأهل فريق حرثا بعد فوزه على فريق البتراء بنتيجة 37-12.
ويذكر أن هذا اللقب هو الثالث لفريق عمان في الموسم الحالي، حيث سبق وأن فاز بلقب دوري أندية السيدات، ومباراة كأس السوبر.
MENAFN18112023000072011014ID1107450465
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.