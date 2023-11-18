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عمان يتوج بلقب كأس الأردن للسيدات بكرة اليد

11/18/2023 2:21:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- توج فريق عمان بلقب بطولة كأس الأردن للسيدات بكرة اليد للموسم 2023، بعد الفوز المستحق الذي سجله على حساب منافسه فريق حرثا بنتيجة 24-20، في المباراة التي جرت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب برعاية رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي وبحضور أسرة الناديين، وجمهور مقبول تفاعل مع مجريات المباراة عبر شوطيها.
ونجح عمان بفرض سيطرته الكاملة مستغلا سرعة لاعباته في بناء الهجمات وقدرة سارة حلبية وعائشة المجالي وناهد الرواشدة في الوصول لمرمى فريق حرثا بسهولة، ما مكنهن من تسجيل العديد من الأهداف، وخصوصا من البوابة الأمامية التي كشفت مرمى حرثا، ليتقدم عمان بفارق 4 أهداف قبل أن يزداد الفارق وسط محاولات لم تتوقف من جانب فريق حرثا الذي حاول إغلاق منطقة الدفاعية ومراقبة لاعبات عمان، واعتمد في بناء الهجمات على فلك وجنان ورنا عبيدات.
ورغم هذه المحاولات ونجاح اللاعبات في تسجيل سلسلة من الأهداف، بقيت السيطرة لمصلحة فريق عمان الذي شدد على استغلال الكرات المقطوعة من لاعبات حرثا، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة عودة الروح لفريق حرثا الذي قلص الفارق إلى 4 أهداف مع صافرة النهاية.
وكان فريق عمان قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق الفجر بنتيجة 46-12، بينما جاء تأهل فريق حرثا بعد فوزه على فريق البتراء بنتيجة 37-12.
ويذكر أن هذا اللقب هو الثالث لفريق عمان في الموسم الحالي، حيث سبق وأن فاز بلقب دوري أندية السيدات، ومباراة كأس السوبر.

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