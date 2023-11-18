-->

Sunday, 19 November 2023 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الغفوة القصيرة بعد جرس المنبه مفيدة للجسم

11/18/2023 2:21:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشفت دراسة حديثة عن أن أخذ غفوة لمدة 5 أو 10 دقائق إضافية من النوم بعد قرع جرس المنبه ربما يكون مفيدا للصحة.


وبحسب مجلة "ساينتفيك أميركان"، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يأخذون غفوة بعد الاستيقاظ على صوت المنبه يتحسن لديهم الإدراك بالفعل.

وتقول المؤلفة الرئيسية للدراسة، تينا ساندلين، إن الغفوة لفترة محدودة في الصباح ربما لا تكون سيئة، مشيرة إلى أن الدراسة تعطي أدلة على أن الغفوة لا تقطع النوم بطريقة ضارة.

وأضافت أن الغفوة تقصّر فترة النوم، وأن تأجيل المنبه لمدة نصف ساعة إضافية يفيد الأشخاص الذين يؤجلون المنبه مرتين أو أكثر في الأسبوع، وعادة ما يعاودون النوم بين المنبهات.


وأظهرت الدراسة أن الغفوة يمكن أن تساعد الأشخاص على التخلص من النعاس الصباحي، عبر تسهيل الانتقال من النوم العميق إلى مرحلة أخف، وتعزيز الإدراك والقدرة على التذكر،

MENAFN18112023000072011014ID1107450463

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث