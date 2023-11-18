الغفوة القصيرة بعد جرس المنبه مفيدة للجسم

كشفت دراسة حديثة عن أن أخذ غفوة لمدة 5 أو 10 دقائق إضافية من النوم بعد قرع جرس المنبه ربما يكون مفيدا للصحة.



وبحسب مجلة "ساينتفيك أميركان"، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يأخذون غفوة بعد الاستيقاظ على صوت المنبه يتحسن لديهم الإدراك بالفعل.



وتقول المؤلفة الرئيسية للدراسة، تينا ساندلين، إن الغفوة لفترة محدودة في الصباح ربما لا تكون سيئة، مشيرة إلى أن الدراسة تعطي أدلة على أن الغفوة لا تقطع النوم بطريقة ضارة.



وأضافت أن الغفوة تقصّر فترة النوم، وأن تأجيل المنبه لمدة نصف ساعة إضافية يفيد الأشخاص الذين يؤجلون المنبه مرتين أو أكثر في الأسبوع، وعادة ما يعاودون النوم بين المنبهات.



وأظهرت الدراسة أن الغفوة يمكن أن تساعد الأشخاص على التخلص من النعاس الصباحي، عبر تسهيل الانتقال من النوم العميق إلى مرحلة أخف، وتعزيز الإدراك والقدرة على التذكر،

