-->

Sunday, 19 November 2023 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موسم الظل.. حكايات أفريقية مؤثرة من المولونغو

11/18/2023 2:21:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






ضمن "إبداعات عالمية"، التي تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت؛ صدرت رواية "موسم الظل"، وهي من الأدب الأفريقي للكاتبة الكاميرونية ليونورا ميانو.
قام بترجمة هذه الرواية سعيد بوكرامي، وراجتعها وحررتها الدكتورة أماني أيوب.
في تقديم للرواية يرى المترجم، أن هناك الكثير من الأدب الأفريقي ما يزال مجهولا للقارئ العربي، وللمهتمين والمختصين بالأدب الأفريقي من النقاد والباحثين. فالأدب الأفريقي المكتوب باللغة الفرنسية يضم كنوزا من الإبداع السحري والفاتن والعميق، حيث يمد جذوره في الأدبيات الشفوية المستمدة من لغات غنية ومتعددة.
ويضيف، يمتلك الأدب الأفريقي فروعا عالية القيمة من التجارب العالمية في الأدب الجمالي والإنساني، التي تناقش قضايا العبودية والحرية والاستبداد والصراع مع الرجل الأبيض والطبيعة والفقر والهجرة وغيرها. ولقد منحنا هذا الأدب العميق على مدى عقود عدة، أسماء عالمية وازنة في عالم الأدب؛ من بين هذه الأسماء الأدبية النسوية المتميزة الروائية الكاميرونية ليونورا ميانو، التي ولدت في "دوالا العام 1973"، في دولة الكاميرون، وقد حصلت ميانو على جائزة "فيمينا"، الأدبية عن رواية "موسم الظل"، وهي جائزة أدبية فرنسية مرموقة تمنح للرواية المكتوبة باللغة الفرنسية.
تتحدث الرواية، عن حكاية مؤثرة في منطقة أفريقية تدعى "المولونغو"، حيث النهار يوشك أن يطرد الليل، والنسوة يقض مضاجعهن الخوف والحذر، لأنهن يعلمن أن هناك تهديدا حقيقيا من مجهولي هوية قريبين في الأنحاء المجاورة. لسن متأكدات تماما، لكن الفاجعة الكبيرة ستهب على القرية مقتلعة طمأنينتها إلى الأبد.. ستندلع النيران بفعل فاعل، فيضطر السكان إلى الهرب خارج القرية، لكن الصباح التالي، لن يكون أبدا مثل الصباحات السابقة. ومن هنا ستبدأ الحبكة النفسية بعد عودة السكان إلى قريتهم وبعد مغادرة الذين تسببوا في اندلاع الحريق، سيكتشفون اختفاء "عشرة فتيان وحكيمين عجوزين".
الرواية لا تحدد زمنا محددا ولا وطنا أفريقيا بعينه. وتدور الأحداث في أفريقيا جنوب الصحراء، في مكان ما، حيث اختفى الأبناء الاثنا عشر فجأة، والأمهات مفجوعات ينتحبن معزولات بعيدا عن القبيلة لدرء الشر والأحزان، حتى لا ينتشر وباؤها ويعم باقي أراضي قبيلة آل المولونغو.
فالكارثة هي أين المختطفون؟ ما نوع المسؤولية التي تتحملها الأمهات؟ هل يجب البدء في البحث عن المفقودين وكيف؟ هل ينبغي القبول بفقدان نهائي من دون جنازات؟ رجال قبائل المولونغو لا يريدون القتال بل هم مسالمون بطبعهم، لأن ثقافتهم تحترم الحياة. ومع ذلك، فالشر موجود ويجب مجابهته. وشيئا فشيئا ومن خلال المبعوثين لاستكشاف وتفسير لغز اختفاء الأبناء، يعلم قائد القبيلة النسوة وهن "إيابي وإيبيزي"، أن جيرانهم آل البويلي المسلحون والحاقدون هم المسؤولون عن اختفاء أبنائهم الذين قيدوهم بالسلاسل واقتادوهم إلى الساحل لبيعهم لرجال يلقبون بـ"أقدم الدجاج"، وهؤلاء الأجانب قدموا من الشمال ليتاجروا بالسود.
الرواية تعد ملحمية وحزينة، حيث تستعرض الروائية ليونورا ميانو تاريخا مؤلما من العبودية، ولأول مرة تكشف الروائية تواطؤ بعض القبائل الأفريقية في تجارة الرقيق بدافع الجشع، مما يطرح سؤالا، هل كتبت ميانو رواية تاريخية حول تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي؟ ليست المعالم واضحة، فالحكاية تروي التاريخي والإنساني، جنبا إلى جنب، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
كتبت الرواية بنثر جميل وغامض، وتجمع ما بين التاريخي والمتخيل، الحسي والروحي. حيث تراودها فكرة أساسية تبثها من خلال هذه الرواية، وهي ضرورة الالتزام والإيمان للبقاء على قيد الحياة. والرواية مهداة إلى "المقيمين في الظل الذين يتدثرون بكفن المحيط الأطلسي".
ومن المنظور السردي، فقد اختارت الروائية ميانو. الحديث في روايتها عن "العبودية التي تمثل ذاكرة جريحة للأفارقة المغلوب على أمرهم وذاكرة عار للمجتمعات الأوروبية التي فرضت قرونا من الاستعمار والاستغلال موظفة قبائل أفريقيا محاربة ومتسلطة ومتآمرة. يتجسد هذا التاريخ المؤلم في حدث اختطاف الأبناء وبيعهم عبيدا ومكوث الأمهات سجينات وجع الفراق.
كما أن الروائية تحاول أن تسترد أصوات أمهات صرخن آلام الفقدان، وبالتالي صوت أفريقيا المفجوعة بالغزو الداهم للاستعمار. ومن خلال الأحداث المتسارعة تسلط الكاتبة الضوء على مجموعة من القبائل عامة وقبيلة المولونغو خاصة، وهي مجموعة صغيرة مسالمة منطوية على نفسها. أجبر أجدادها على الفرار من وطنهم هربا من موت محقق. ثم هناك قبيلة البويلي الشرسة التي أصبحت تحترف صيد البشر لبيعهم للأجانب على السواحل.
بشكل عام، الرواية تتحدث عن مجموعة بشرية تمكنت من الاتجار بمجموعة بشرية أخرى للاستفادة من ذلك. مما تسبب في معاناة واستعباد واجتثاث بشر من أراضيهم وثقافتهم وجذورهم. تقدم الرواية وجهة نظر عن جنوب الصحراء الكبرى، وعن هزائم الإنسانية، وانتصاراتها الهشة، وتتحدث عن الموت والحياة بعد الموت، بطريقة مجازية، تحاكي الأفارقة المستعبدين وأحفادهم المنتشرين في أنحاء العالم منذ خمسة مائة عام تقريبا. وهي حكاية الذين عاشوا في الظل والاستعباد.

MENAFN18112023000072011014ID1107450461

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث