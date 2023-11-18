الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المرتقب غدا

حذرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المتوقع يوم غد الأحد، وما قد يصحبه من هطول للأمطار بغزارة، وتدني الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار والأتربة.



وأكدت المديرية ضرورة متابعة النشرات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية، واتباع النصائح والإرشادات التالية:

منخفض جوي من الدرجة الثالثة الأحد



1. الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.



2. تفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية.



3. الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة الأكثر أماناً وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة.



4. عدم المجازفة بقطع الطريق، سواءً سيراً على الأقدام أو عبر المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.



5. أخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية التي ستشهد هطولات مطرية، والابتعاد عن السرعات العالية.



6. الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بكافة أنواعها في حال تشغيلها وتهوية المنزل بين الفترة والأخرى.



7. خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية أو بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.



8. أخذ الحيطة والحذر بسبب شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.



9. عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.