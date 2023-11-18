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650 مريضا يستفيدون من يوم طبي مجاني للمقاصد بصويلح

11/18/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يوما طبيا مجانيا في لواء الجامعة/ منطقة صويلح.

وقال الدكتور علي السعد بني نصر إن فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية، شارك في اليوم الطبي المجاني ضمن منتديات الوعظ والإرشاد التي تقام برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة بمختلف محافظات المملكة.

وأشار بني نصر إلى أنه تم إجراء الفحوصات المخبرية للمراجعين للكشف عن السكري وفحص الدم، وفحص السمع بالتعاون مع مركز الخبراء للسمعيات، وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، لافتا إلى أن عدد المرضى الذين استفادوا من اليوم الطبي المجاني بلغ 650 مريضا.

وبين أنه تم تقديم التوعية الطبية للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، واستخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (التراساوند) لفحص الحوامل.

وأكد بني نصر أن هذا النشاط الطبي يأتي استكمالاً لخطة المستشفى بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مشيرا إلى أنه لغاية الآن تم تنفيذ 21 يوما طبيا مجانيا بمختلف محافظات المملكة، ومعالجة ما يزيد على 8 آلاف مراجع.





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