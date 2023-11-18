650 مريضا يستفيدون من يوم طبي مجاني للمقاصد بصويلح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق
زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يوما طبيا مجانيا في لواء الجامعة/
منطقة صويلح.
وقال الدكتور علي السعد بني نصر إن فريقا ضم
مختلف التخصصات الطبية، شارك في اليوم الطبي المجاني ضمن منتديات الوعظ والإرشاد
التي تقام برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
بمختلف محافظات المملكة.
وأشار بني نصر إلى أنه تم إجراء الفحوصات
المخبرية للمراجعين للكشف عن السكري وفحص الدم، وفحص السمع بالتعاون مع مركز
الخبراء للسمعيات، وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، لافتا إلى أن عدد المرضى
الذين استفادوا من اليوم الطبي المجاني بلغ 650 مريضا.
وبين أنه تم تقديم التوعية الطبية للسيدات
للكشف المبكر عن سرطان الثدي، واستخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (التراساوند)
لفحص الحوامل.
وأكد بني نصر أن هذا النشاط الطبي يأتي
استكمالاً لخطة المستشفى بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم
من صندوق الزكاة، مشيرا إلى أنه لغاية الآن تم تنفيذ 21 يوما طبيا مجانيا بمختلف
محافظات المملكة، ومعالجة ما يزيد على 8 آلاف مراجع.
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