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الميثاق الوطني: إعلان الأردن عدم التوقيع على اتفاقية المياه والطاقة صفعة للمحتل

11/18/2023 2:21:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أشاد حزب الميثاق الوطني بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للضغط على سلطات الاحتلال، واتخاذه جملة من الخطوات المتتالية منها استدعاء السفير الأردني من تل أبيب وعدم السماح بعودة سفير إسرائيل من عمان، والتحرك الدبلوماسي محليا وعربيا ودوليا، وصدور قرار الجمعية العامة من الأمم المتحدة الذي تقدم به الأردن، وإنزال المساعدات الإنسانية للمستشفى الميداني الأردني في غزة، إضافة إلى القرار الأخير بإعلان الأردن رسميا عدم التوقيع على اتفاقية تبادل المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل بهدف إيقاف العدوان الغاشم على أهلنا الصامدين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف الميثاق الوطني عقب الاجتماع السادس والثلاثين الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة النائب الأول للأمين العام الأستاذة ريم بدران اليوم السبت، أن قرار الحكومة الأردنية بإيقاف توقيع اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع إسرائيل تشكل صفعة ودعما لصمود أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف.

وأشار إلى أن الأردن ما زال في مقدمة الدول التي تدعم وتساند الشعب الفلسطيني، في مواجهة الحرب البربرية التي فقدت كافة القيم والأخلاق والمواثيق الدولية، وتجاوزت على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، نتيجة ما ارتكبته قوات الاحتلال من مجازر وإبادات جماعية وقصف متواصل للمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وكامل البنية التحتية، ما تسبب بارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين.

وأكد حزب الميثاق الوطني أن استمرار العدو بارتكاب جرائم حرب يندى لها الجبين يحرج المجتمع الدولي ويفقد القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية مكانتها أمام شعوب العالم التي تقف اليوم في معظمها مع أصحاب الحق من أبناء الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقه في الحياة.

كما طالب حزب الميثاق الوطني الدول العربية والإسلامية بتنفيذ قرارات قمة الرياض الأخيرة وإيقاف الحرب على أهلنا في قطاع غزة، وكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا، وغيرها من القرارات التي تم اتخاذها.

MENAFN18112023000072011014ID1107450457

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