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الأمانة تعلن طوارئ متوسطة الأحد للتعامل المنخفض والأمطار غزيرة

11/18/2023 2:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة، اعتباراً من صباح غداً الأحد، للتعامل مع امتداد منخفض جوي يتمركز حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية شمال شرق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة مع هطول أمطار شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).
وتدعو الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما وتدعو إلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وتهيب أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

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