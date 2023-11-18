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الصفدي: لن يتم إرسال قوات عربية إلى غزة

11/18/2023 2:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لحوار المنامة، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة، اليوم السبت، ونظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وقال الصفدي إن "الهجوم الإسرائيلي على غزة يشكل عدوانا غاشما وليس دفاعا عن النفس".
وأكد أنه لن يتم إرسال قوات عربية إلى غزة، مشيرا إلى أنه تحدث مع نظرائه العرب بهذا الخصوص.
وبين أن الأولوية الآن هي وقف الحرب والعدوان وقتل المدنيين والنساء والأطفال، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا، ثم إيجاد طريقة لإنهاء الصراع للأبد بناء على حل الدولتين، مشيرا إلى أنه بدون ذلك سيتكرر العنف مجددا ومجددا.
وقال إن إسرائيل تضع نفسها فوق القانون، داعيا إلى وقف الحرب على غزة فورا وحماية المدنيين.
وحذر من توسع الصراع، مشيرا إلى أن "هناك احتلالا لم ينته ولا تبدو في الأفق نهاية له".
وأكد الصفدي أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود جريمة حرب.
وأعاد التأكيد أن الأردن لن يسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسيفعل كل ما يلزم لمنع ذلك.
--(بترا)

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