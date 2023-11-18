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العالمي لحقوق الطفل للعام الحالي.. احتفاء ملطخ بدماء أطفال غزة

11/18/2023 2:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






يأتي إحياء اليوم العالمي للطفل للعام الحالي والذي يصادف غدا، ذكرى غير مسبوقة مع مرور نحو 69 عاما على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة له وذلك في العشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) ليجري الاحتفاء به في التاريخ نفسه من كل عام، في ظل استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتصاعد جرائم الإبادة بحق أطفاله، لتكون هذه المناسبة السنوية للعام الحالي "ملطخة" بدماء الأبرياء، مع توالد دعوات حقوقيين أردنيين وفلسطينيين، لإنشاء تحالفات جديدة للضغط نحو تطبيق أكثر فاعلية للقانون الدولي لمحاسبة الاحتلال.
وتبنت الجمعية العامة يوما عالميا للطفل في العام 1954، بينما تبنت إعلان حقوق الطفل في العام 1959، ليصبح اليوم العالمي، نقطة ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال، لبناء عالم أفضل للأطفال، وسط محاولات حثيثة لمنظمات أممية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وإظهار حجم الجرائم المروعة التي يمارسها الاحتلال في غزة بحق الأطفال، إلا أن نشطاء وحقوقيين أعربوا عن خيبة أملهم من "ازدواجية المجتمع الدولي" وهيئات الأمم المتحدة في تسجيل حتى "إدانة" واضحة لهذه الجرائم.
ودعوا لضرورة إيجاد تحالفات جديدة عربية وغربية مع المدافعين عن حقوق الإنسان والأطفال في العالم، بخاصة المجتمع المدني الغربي، لزيادة الضغوط على الأمم المتحدة وهيئاتها، لتطبيق أكثر فاعلية للقانون الدولي وحماية الأطفال في أماكن النزاع، وتغيير معادلة "سيطرة السياسة على القرار الأممي".
وأكدوا لـ"الغد"، أن عمل الهيئات الأممية المقتصر على التقارير الرصدية الإحصائية، وبيان حجم الدمار في القطاع، مع ممارسة الضغوط الممكنة لإدخال المساعدات إليه، وتأمين وصولها للأطفال الأكثر حاجة، جهود في الإطار الإنساني، لم ترق للمستوى المطلوب من المحاسبة والمساءلة، او وقف الأعمال القتالية للاحتلال، وسط حصيلة شهداء بلغت حتى الآن من الأطفال في غزة نحو 4650 و52 في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي.
وفي هذا السياق، قال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، المحامي خالد قزمار لـ"الغد"، إن المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الأطفال والإنسان، فشلت بتوفير الحماية للمدنيين بشكل عام والأطفال بشكل خاص، معتبرا بأن هذا الفشل مرده إلى أن مرجعيات "نظام الأمم المتحدة، أداة بيد من يحظى بالقوة العسكرية والسلطة السياسية في العالم، وليس لكل الشعوب ودول العالم"، برغم الجهود التي أعلن عنها.
وبين قزمار، أن "الهبة" التي شهدها العالم للوقوف إلى جانب أوكرانيا في حربها مع روسيا، أكبر دليل على ذلك، مضيفا "اتخذ العديدون إجراءات عملية، وأصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن في فلسطين منذ 75 عاما، ما يزال النظام الدولي منذ عصبة الأمم ومن بعدها هيئة الأمم المتحدة، فاشلا في إيجاد حل للقضية الفلسطينية حلا عادلا. نحن بحاجة إلى نظام حماية أممي بمعادلة جديدة، يوفر الحماية للضحايا والمساءلة للمجرمين من دون سيطرة المعسكر الاستعماري الغربي على هذه المعادلة".
ورأى قزمار، وهو المدافع لسنوات عن الأطفال المعتقلين الفلسطينيين أمام محاكم الاحتلال، بأن البيئة القانونية الدولية والاتفاقيات الدولية "نظريا"، تتحدث عن الحقوق المتساوية دون تمييز، معتبرا بأن هناك عدة خيارات لتغيير المعادلة، من بينها "إصلاح النظام القائم" في الوقت الذي لا يوجد فيه "إرادة سياسية لحل القضية الفلسطينية عالميا، ومع تعذر استبدال هذا النظام الأممي".
وقال "هذا النظام القائم كبيئة نظرية ممتاز، لكنه بحاجة إلى آليات لتفعيله كما ورد في الخلفية التي جرى وفقا لها، سن القانون الدولي، وأنه يطبق بدون تمييز وعلى الجميع بتساو. الآن لا يطبق في الحالة الفلسطينية، ولا بد من التوافق على نظام دولي جديد، يضمن الحماية والرعاية والعدالة للمظلومين، وهذا بحاجة لتفاهم دولي بين معسكرين على مستوى العالم وإن كانوا غير بارزين في القوة ذاتها".
ونبه قزمار، إلى أن "الاحتلال عسكريا أقوى بأضعاف من الفلسطينيين، لكن المبادئ والأخلاقيات التي يتمسك بها الفلسطينيون أقوى بأضعاف أمام الاحتلال الذي لا يؤمن بالمبادئ الحقوقية، وكذلك نحن أقوى من المجتمع الدولي في ذلك".
وشدد على أن واحدة من الآليات المطلوب التركيز عليها، التشبيك مع منظمات المجتمع المدني الغربية التي أظهرت في الأسابيع الماضية، تفاعلا غير مسبوق في الشارع، لم يظهر مثيله حتى في الدول العربية والمنطقة والأراضي الفلسطينية.
وأضاف "نحن الآن نعمل مع شبكات دولية واسعة، وكلنا رأينا حجم المظاهرات التي خرجت في لندن وأميركا وعواصم غربية، جرمتها أنظمتها السياسية. وعلى المدى البعيد، لا بد من فرض معادلة جديدة دوليا، ونحن مستمرون في رسالتنا ومؤمنون بها مع الشركاء".
وجدد قزمار التأكيد على أن العمل في هذه الأوقات، لا بد وأن يكون منصبا على فرض "وقف للعدوان الإسرائيلي بشكل مباشر، وليس الحديث فقط عن وقف إطلاق النار، لأن كل ساعة تأخير، تعني حياة إنسان، وفتح كل خطوط الإمداد والمساعدة لتوفير إمكانية الحياة".
وأضاف "نحن نتحدث اليوم عن إمدادات حياة أساسية وليست رفاهية.. ونحن بحاجة إلى حملة دولية لذلك. الاحتلال دمر إلى الآن أكثر من 50 % من مساكن غزة، ونتحدث عن مليون و150 ألف غزي بدون سكن".
وتقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعدم كفاية الإمدادات الإنسانية إلى غزة في تقاريرها الدورية، مؤكدا أن الاحتياجات الإنسانية في القطاع، تزداد كل دقيقة، منوهة إلى أن الإمدادات التي توفرها "اليونيسف"، هي إمدادات منقذة لحياة الأطفال والعائلات في غزة، ولكنها تبقى محدودة.
وفي هذا النطاق، فقد استند إعلان يوم الطفل الأممي على مبادئ أساسية، منها "إنهاء التمييز والعنصرية"، ليتبعه في العام 1989 تعهد جديد، قطعه قادة دول العالم على أنفسهم لحماية حقوق الأطفال، وجعلها جزءا من الاتفاق الدولي، وأصبحت اتفاقية حقوق الطفل، الأكثر "تصديقا عليها في التاريخ"، وفقا لـ"اليونيسف".
وقالت "اليونيسف" في نشرتها الإخبارية بهذه المناسبة، إنه بالرغم من هذه الاتفاقية، إلا أن "معاناة ملايين الأطفال في العالم من الانتهاكات لحقوقهم ما تزال قائمة"، وأن "الطفولة تبتر عندما يجبر الأطفال على ترك مدارسهم أو القيام بأعمال خطرة أو الزواج أو القتال في الحروب، أو عندما يحتجزون في السجون المخصصة للبالغين، أو خلال الهجرات الجماعية والنزاعات التي تؤدي إلى تغيير الطفولة تغييرا دائما".
في تلك الأثناء، قالت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف" كاثرين راسل عند زيارتها اول من امس لقطاع غزة، وفق منشورات المنظمة، وتجولها في مستشفى ناصر، إنها حضرت إلى غزة للاطلاع على تأثير الحرب على الأطفال والنساء عن قرب.
وبينت راسل، أن الأطباء يقومون بعمل جبار، داعية إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وإتاحة الوصول الإنساني الآمن والمستدام ودون عوائق للإمدادات الإنسانية".
ودعت "اليونيسف" لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ولوصول المساعدات بشكل مستدام ودون عوائق، والإفراج الفوري والآمن عن جميع الأطفال المختطفين.
وتعمل مؤسسات مدافعة عن حقوق الطفل وفق آليات متعددة، منها إرسال المخاطبات الاحتجاجية إلى الأمم المتحدة، وإثارة الرأي العام العالمي بحجم الجرائم المرتكبة من الاحتلال في غزة، بما في ذلك الوقفات التضامنية بمختلف أشكالها.
وكانت مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، بعثت برسالة إلى مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، دعته فيها لـ"تحييد خلافاته السياسية" والخروج بقرار وقف إطلاق نار فوري في القطاع، مع إصدار عدة تقارير حقوقية في هذا الشأن.
كما قالت "مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن" أمس، في بيان حصلت "الغد" على نسخة منه، إن ما يجري في القطاع كارثة إنسانية، لا يمكن تصورها، بحيث قتل حتى الآن أكثر من 4500 طفل، وهو أكثر من العدد السنوي للأطفال الذين قتلوا في جميع النزاعات منذ عام 2019.
وهذا العدد، ما يزال في ارتفاع، كما أن أولئك الأطفال الذين نجوا من القنابل والعمليات البرية، قد يموت الكثير منهم بسبب المرض، والجوع والجفاف، إذا ما استمر استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح.
وجاء إصدار البيان للمؤسسة، بالتزامن مع تنظيم مسيرة تضامنية في مركز هيا الثقافي، بمشاركة مئات الأطفال، انطلقت من أمام المدرج الخارجي للمركز، وصولا إلى شجرة الزيتون التي تحمل رمزية عميقة، فضلا عن أنها شجرة مباركة ومقدسة، بحيث وجهت الطفلة تالين حبش رسالة من أطفال الأردن الى أطفال غزة.
وخاطبت حبش أطفال غزة بالقول "نعتز بصمودكم وقوتكم، قلوبنا وصلواتنا معكم، نقف نحن أطفال الأردن هنا، لتصل رسالتنا إلى العالم أجمع. أوقفوا إطلاق النار، أوقفوا العدوان".
وتبعت المسيرة، مشاركة أطفال في رسم جدارية "تضامن وحب من أطفال الأردن لأطفال غزة"، تضمنت الجدارية رموزا من التراث الفلسطيني.
وأضاف البيان المشترك بين المؤسسة والمركز أنه "بعد مرور أكثر من 40 يوما على القصف المستمر على القطاع، وعدم الاستجابة للمطالبات المستمرة بضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين بمن فيهم الأطفال والمنشآت المدنية كالمستشفيات والمدارس، فإن المسيرة اليوم جاءت لتكون صامتة، لعل الصمت يكون أبلغ من الكلام".
وعبر الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة د. محمد مقدادي، عن أسفه، لتقاعس العالم والمؤسسات الدولية التي ترفع شعار حقوق الإنسان في عملها، قائلا إن ما حدث في غزة أثبت "أن مسألة حقوق الإنسان، مفهوم نسبي عندما يتعلق الأمر بأطفال غزة وفلسطين".
وقال مقدادي في تصريحات لـ"الغد"، بأن أداء هيئات الأمم المتحدة ليس بالمستوى المطلوب، مضيفا "نحن لا نتكلم عن انتهاكات بحق عدد من الأطفال.. نحن نتحدث عما لا يقل عن 800 ألف طفل في غزة، الآلاف منهم استشهد أو بقي تحت الأنقاض، وهذه المجزرة والوقاحة في التاريخ الحديث لم تحدثا بحق الأطفال تحديدا".
وأضاف أن "العالم الغربي في هذه الحرب، كشف عن استعراض لحقوق الإنسان على مدار عقود، وعدم الجدية في الدفاع عن حقوق الإنسان حتى على مستوى الإدانة الواضحة والمباشرة للمجازر، سواء على مستوى المنظمات الدولية، وأيضا مواقف منظمات الأمم المتحدة في مواقفها التي كانت أقل من الحدث".
ورأى مقدادي، أن هناك ضرورة اليوم تستدعي تغيير سياسة "العالم العربي" تجاه ملف حقوق الإنسان بعد 7 أكتوبر، مضيفا أن "العالم العربي اليوم قبل 7 أكتوبر، يجب أن يتعامل مع المؤسسات التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان بشكل مختلف، عما بعد هذا التاريخ. ليس لأننا غير مقتنعين في مجتمعاتنا بالانضمام إلى جميع المواثيق المتعلقة بالأمم المتحدة، المتعلقة بحقوق الإنسان والطفل، لأن هذا في الأصل نابع من قيمنا، ولكن يؤسفنا مواقف الغرب، ليس في حيادها فقط، ولكن في المواقف التي أكاد أجزم بأنها داعمة للمجازر بحق أطفال فلسطين".
إلى ذلك، قال الخبير الحقوقي كمال المشرقي، إن من أفضل الأدوات التي يمكن اللجوء لها لمحاسبة الاحتلال على جرائمه على مستوى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، هي المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقال المشرقي، إنه من الممكن كأدوات للأمم المتحدة، إثارة الرأي العام العالمي بقضية غزة وحماية الأطفال، عبر المقررين الخواص أو الآليات غير التعاقدية أو التعاقدية، بخاصة وأن الكيان الصهيوني مصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية كآليات تعاقدية.
وأضاف المشرقي "يمكن الضغط باتجاه وقف هذه الممارسات عبر مجموعة إجراءات، وبخلاف ذلك يمكن المساءلة والمحاسبة أيضا عن طريق الالتزامات بتعهداتها في حماية حقوق الأطفال، وفي مرحلة لاحقة يمكن للدول الأعضاء الأطراف في هذه الاتفاقيات، الضغط على الكيان باتجاه سحب المصادقة منه على هذه الاتفاقيات، لكنها تحتاج لأدوات ضغط أوسع وأشمل، لكن من الممكن الآن إثارة الرأي العام العالمي بأعلى مستوياته، لأنه بمجازره ضرب كل المنظومة العالمية الحقوقية".

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