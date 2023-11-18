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العدوان على غزة يعيد للإعلام التقليدي الألق على حساب مؤثري السوشال ميديا

11/18/2023 2:21:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






فيما يعيش قطاع غزة منذ 42 يوما، تحت قصف مدمر من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، تبرهن وسائل الإعلام المحلية خصوصا التقليدية منها، من مؤسسات إعلام مرئي ومكتوب ومسموع، أنها الأقدر على مواكبة الحدث والتأثير في الرأي العام، على خلاف مؤثري "السوشيال ميديا" الذين احتفت بهم الحكومة سابقا، وتجاهلت في المقابل وسائل الإعلام المحلية.
وفي ظل ما تمكنت هذه الوسائل من تحقيقه برز غياب "مؤثري السوشال ميديا"، إلا من عدد قليل منهم، وهم الذين منحتهم الحكومة أولوية في الأشهر الماضية، على أساس أن لهم القدرة في التعامل بشكل "أكثر سلاسة" مع الإعلام الرقمي الجديد.
وفي هذا الصدد قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبق الدكتور محمد المومني إن الإعلام الأردني أثبت قدرة لا متناهية في التعامل مع الأحداث الجارية، وفي البحث عن الحقيقة وإخبارها.
وأكد المومني أنه من المهم على المؤسسات الإعلامية التقليدية الرسمية أو الخاصة بالإضافة إلى الحكومة، أن تمكن العاملين في هذا الإعلام من التزود بالمعلومات والتفكير الرسمي فيما يجري، كي يتمكن من القيام بعمله بكفاءة عالية.
وأضاف أن هذه الفترة هي فترة المهنية والالتصاق بها من أجل أن يكون هناك تنوير للرأي العام بما يجري، وإيصال صورة الموقف الشعبي والرسمي للعالم.
بدوره، قال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة إنه في عالم الإعلام ليس هناك أدوات إعلامية تنتهي وتغادر حتى مع ظهور أدوات جديدة، لكن نسبة الحضور والانتشار هي التي تتغير من مرحلة لأخرى.
واعتبر المعايطة أن الصحف الورقية والإعلام التقليدي في الأردن من إذاعات ومحطات تلفزيون، أثبتت خلال الأزمة الحالية أن عملية الإهمال لمشكلاتها أو تفكير البعض بالاستغناء عنها وتركها تواجه الموت البطيء أمر خاطئ، وأن هذا النوع من الإعلام الذي يوجد أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي هو صاحب الحضور.
وأضاف: "الأهم أن الإعلام التقليدي المتزن ما يزال يحتفظ برسالته تجاه الدولة وقضايا الأمة، ويمتلك البنية التحتية المهنية والسياسية التي جعلته الرافعة الأهم لموقف الدولة ونقله للداخل والخارج والتصدي لأي افتراءات".
ولفت إلى أنه ربما من واجب الدولة بعد انتهاء العدوان على غزة والضفة الغربية، أن تعيد النظر في موقفها من الإعلام التقليدي الرسمي وشبه الرسمي والخاص، وأن تتعامل بجدية مع مشكلاته، وأن تمنحه الاهتمام من حيث توفير المعلومات والتوجهات وأن تحفظ وجوده كمؤسسات.
وأشار إلى أن هذا الإعلام أثبت أنه سلاح مهم للدولة وأنه صوتها، وأن الاهتمام الكبير بفئات ممن يسمون "مؤثرين" ليس مناسبا لأنهم في معظمهم يقدمون محتوى شكليا ولغايات الكسب والاستعراض وليسوا "حملة رسالة".
وأوضح أن العدوان على غزة أظهر أمورا وفرض تغيير قناعات خاصة فيما يتعلق بالإعلام الذي يحتاج لإدارات بعمق سياسي ومهني، وتوفير الدعم التقني والمالي لها بحيث تمتلك الأدوات التقنية الحديثة وتؤدي واجبها ورسالتها التي لم تقصر في أدائها خلال فترة العدوان على غزة.
واعتبر المعايطة أن المحتوى كان إيجابيا في تقديم التغطية الإخبارية، وأيضا مقالات الرأي والتقارير من صحف أجنبية، وتغطيات لتفاصيل الموقف الأردني الإنساني والسياسي بالإضافة إلى تقارير عن آثار العدوان.
وقال إنه "ربما لو توفر مراسلون وأدوات أخرى لكانت التغطية منوعة أكثر لكنها في هذا الواقع إيجابية وفيها محاولة صادقة لخدمة القضية وموقف الأردن".
وكانت "الغد" نشرت منذ أيام، مقالا باللغة العبرية تحت عنوان "ماذا بعد إسرائيل"، تحدثت فيه عن المرحلة التي تعقب انتهاء الحرب على قطاع غزة وخروج قوات الاحتلال من القطاع.
وأثار المقال تفاعلا واسعا وحظي باهتمام الأوساط الصهيونية، خصوصا وأنه جاء في توقيت تحدث فيه جلالة الملك عن خطورة ما يجري على الأرض ودعوته لحصول الفلسطينيين على حقوقهم.
وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل خالد القضاة، أن كل دولة لا تستطيع التعامل مع أي أزمة تمر بها إلا عبر مؤسسات إعلامية عميقة راسخة، حيث لن تتمكن من عبور الأزمة لا عن صفحات على التواصل الاجتماعي أو مؤسسات تقوم على شخص واحد.
واعتبر القضاة أن ذلك يتم عبر مؤسسات لها سياسة واضحة وخبرات وقدرات في التعامل مع الأحداث وإدارتها، وذلك بحسب ما ظهر في أحداث الحرب على غزة.
ولفت إلى أن جميع المؤسسات الإعلامية إن كانت رسمية أو قطاع خاص أصبحت تسمى "إعلام دولة" خصوصا في الأزمة الراهنة، والتي تبنت رواية الدولة وأظهرت انحيازا للقضية الفلسطينية حتى سبق الخطاب الرسمي في بعض الأحيان.
وقال إن المؤسسات الإعلامية الرزينة تستطيع قراءة المشهد السياسي "مسبقا" كما لها القدرة على تقديم طروحات تعين الدولة في خطابها، وتمهد له حتى تكون هناك حاضنة شعبية لها.
وأشار إلى أن بعض المؤسسات الإعلامية المكتوبة كانت سباقة في هذا التحول، وانتقلت من الشأن المحلي الإخباري إلى الإعلام الداعم للمقاومة إن كانت بالتقارير أو الأخبار أو الانفرادات أو المصطلحات.
وأوضح القضاة أن المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي ظهروا وكأنهم يلتفتون أكثر لمتابعيهم، حيث غاب تأثير جزء كبير منهم والمحتوى المنشور الداعم لفلسطين.
ولفت إلى أن شركات التواصل الاجتماعي الكبرى قيدت محتوى المؤثرين والنشطاء على تطبيقات التواصل الاجتماعي وحددت لهم ما يمكن أن يتحدثوا به، وبالتالي قيدت "الوصول" لهم.
وقال إن "الكثير من هؤلاء يخافون على صفحاتهم الشخصية من تعرضها للحذف، وبالتالي كان غيابهم واضحا في دعم القضية الفلسطينية"، على عكس المؤسسات الإعلامية التقليدية التي لها قدرات أكبر في المناورة.
وطالب القضاة بضرورة أن تقوم "الدولة" بتقديم الدعم لهذه المؤسسات، وأن تكون هناك إرادة سياسية تؤمن بما تقوم به هذه المؤسسات التقليدية في البناء وفي أن تكون شريكة معها.
وشدد على ضرورة دعمها بالكلف عبر التعيينات أو دعمها ماليا أو لوجستيا، خصوصا وأن هذه المؤسسات برزت كأهم الأسلحة لدى الأردن في الظرف الراهن.
وأكد ضرورة تزويد المؤسسات بالمعلومات وإعطائها الأولوية في ذلك، لتصبح مصدرا للأخبار أمام العالم أجمع.

MENAFN18112023000072011014ID1107450452

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