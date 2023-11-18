-->

Sunday, 19 November 2023 07:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو

11/18/2023 2:21:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله اللبناني في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو.
وقال الحزب في بيان“دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، تعلن المقاومة ‌‏الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيّرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم السبت، وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل”.
وكان قد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صدر في وقت سابق السبت أنه“بعد حالة التأهب في شمال البلاد، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ جو-أرض تم إطلاقه من الأراضي اللبنانية على طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي”.
وأضاف بيان الجيش:“تم إطلاق الإنذار بعد إطلاق الصواريخ الاعتراضية”.
يذكر أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله” منذ بدء المواجهة بين حركة المقاومة الفلسطينية“حماس” وإسرائيل في 7 تشرين أول/ أكتوبر.-(وكالات)

MENAFN18112023000072011014ID1107450449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث