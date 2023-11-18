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إسرائيل ترصد إطلاق 20 قذيفة من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

11/18/2023 2:21:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رصد الاحتلال الإسرائييل، السبت، إطلاق 20 قذيفة من لبنان باتجاه الجليل الأعلى قرب الحدود.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار دوت في "شتولا" بالجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.
وأضافت: "تم إطلاق حوالي 20 قذيفة في غضون دقائق باتجاه الجليل الأعلى".
ولم تشر إذاعة الجيش إذا ما كان القذائف أدت إلى إصابات أو أضرار.
ومنذ 43 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة. -(الأناضول)

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