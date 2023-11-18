إسرائيل ترصد إطلاق 20 قذيفة من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رصد الاحتلال الإسرائييل، السبت، إطلاق 20 قذيفة من لبنان باتجاه الجليل الأعلى قرب الحدود.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار دوت في "شتولا" بالجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.
وأضافت: "تم إطلاق حوالي 20 قذيفة في غضون دقائق باتجاه الجليل الأعلى".
ولم تشر إذاعة الجيش إذا ما كان القذائف أدت إلى إصابات أو أضرار.
ومنذ 43 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة. -(الأناضول)
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