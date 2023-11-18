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زقوت: الاحتلال طرد الجرحى من مجمع الشفاء

11/18/2023 2:20:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن الاحتلال طرد المرضى والجرحى من مجمع الشفاء.

وقال زقوت لقناة "الجزيرة"، اليوم السبت، إن مرضى غسل الكلى و22 من العناية المركزة استشهدوا.

وأضاف: سنضع كل طفلين من الخدج بحضانة واحدة بعد نقلهم إلى مستشفيات أخرى.

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