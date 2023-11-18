زقوت: الاحتلال طرد الجرحى من مجمع الشفاء
التاريخ
11/18/2023 2:20:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد
زقوت أن الاحتلال طرد المرضى والجرحى من مجمع الشفاء.
وقال زقوت لقناة "الجزيرة"، اليوم
السبت، إن مرضى غسل الكلى و22 من العناية المركزة استشهدوا.
وأضاف: سنضع كل طفلين من الخدج بحضانة واحدة
بعد نقلهم إلى مستشفيات أخرى.
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