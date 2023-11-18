مستشفى الشفاء لن يموت .. مرضى وجرحى يسيرون 15 كلم بحثا عن العلاج

MENAFN - Alghad Newspaper) حمزة دعنا

كلاب بوليسية .. قناصة يتربصون .. طائرات مسيرة .. دبابات محصنة .. جنود مسعورة، في المقابل؛ رضيع يرتعش بردا في خداج بلا كهرباء .. جريح بلا أطراف.. طبيب يشاهد الأشلاء في كل مكان .. مصاب ينتظر إجراء عملية منذ ساعات.



هذه المشاهد بين طرفين، الأول ينقض بكل الدعم العسكري العالمي لتحويل أكبر مستشفى في قطاع غزة إلى ثكنة عسكرية، والثاني يخرج قسرا مشيا على الأقدام دون وجهة محددة (مصاب بصاروخ طيران العدو يتم إجباره على المشي مسافة 12 كلم في شوارع غزة بحثا عن أي شخص يعالجه ثم يسقط شهيدا).



الغاية وراء الهجمة الصهيونية المجنونة على أكبر مجمع طبي بمساحة 45 ألف متر مربع ويعمل فيه 25% من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة، تعود لمحاولة تحويله لثكنة عسكرية مغلقة لجعلها منامات مريحة للجنود ومكانا منسابا للدبابات.



الساعة المفصلية التي أطلقها الاحتلال لإدارة مستشفى الشفاء لإخلاء المرضى كانت كفيلة بإثارة حالة من الخوف الشديد والهلع المرعب بين 1500 مريض وجريح، و400 شخص من الطاقم الطبي.



بعد الوصول للساعة المحددة من قبل قوات الاحتلال وقصفه أكثر من 7 مرات، دخلت إلى المستشفى وخربت وعطبت كل ما فيه وأطلقت النار بشكل عشوائي على كل ما يتحرك بأروقته.



لحظة البدء في إخلاء المرضى كانت من خلال ممرات آمنة من وجهة نظر الاحتلال، فهي عبارة عن السير على الأقدام بين دبابتين رافعين أيديهم وتصويرهم لبث إنسانيتهم المزيفة أمام العالم ومن ثم إطلاق النار عليهم بشكل عشوائي.



هذا بالنسبة لمن يستطيع المشي من المرضى والجرحى أما من يتواجد في العناية الحثيثة والبالغ عددهم 120 شخصا فقد بقوا في المستشفى مع 5 أطباء لمصير مجهول.



بعد إجلائهم قسرا، خرج الجرحى والمرضى من المستشفى سيرا على الأقدام فمنهم من تمكن من السير على الأقدام كيلومترات قليلة لوجهة غير معلومة أما الشيوخ والأطفال فلم يستطيعوا السير سوى أمتارا قليلة ليسقطوا شهداء أمام أعين من معهم.



المشهد الان للذين خرجوا قسرا من المستشفى، العشرات من الشهداء ملقون على الطريق وجثث متفحمة ولا يجدوا من يدفنهم.