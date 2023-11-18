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حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية

11/18/2023 2:20:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال بيان لحزب الله اللبناني إن المقاومة أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع "هيرمز 54" بصاروخ أرض جو أطلقه المقاومون فجر اليوم السبت، مضيفا أن حطامها شوهد يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل.
وأوضح الحزب أن هذه الطائرة هي مسيّرة قتالية متعددة المهام، وقد تم استهدافها عند الساعة 01:45 بالتوقيت المحلي.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق أن قواته تمكنت من اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اللبنانية على مسيّرة إسرائيلية.
وفي وقت سابق، أصيب 4 إسرائيليين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وذلك إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع على منطقة المنارة في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان.
من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الطائرات الحربية أغارت على أهداف عدة تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.
ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

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