مجزرة الفاخورة تثبت غاية إسرائيل بإفراغ شمال غزة من الفلسطينيين (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أنها تبلغ إسرائيل يوميا بأماكن مدارسها ومراكز النازحين التابعة لها.
كما قال الخبير بالقانون الدولي بيير إيمانويل دوبون للجزيرة إن قصف إسرائيل للمدارس يراد منه إصابة السكان بالرعب.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن مجزرة مدرسة الفاخورة تثبت أن حرب إسرائيل المعلنة على المدنيين تهدف إلى تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من كل وجود فلسطيني.
وقال الصحفي عماد زقوت للجزيرة إن نحو 200 استشهدوا في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة.
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