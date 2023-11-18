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مجزرة الفاخورة تثبت غاية إسرائيل بإفراغ شمال غزة من الفلسطينيين (فيديو)

11/18/2023 2:20:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أنها تبلغ إسرائيل يوميا بأماكن مدارسها ومراكز النازحين التابعة لها.

كما قال الخبير بالقانون الدولي بيير إيمانويل دوبون للجزيرة إن قصف إسرائيل للمدارس يراد منه إصابة السكان بالرعب.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن مجزرة مدرسة الفاخورة تثبت أن حرب إسرائيل المعلنة على المدنيين تهدف إلى تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من كل وجود فلسطيني.

وقال الصحفي عماد زقوت للجزيرة إن نحو 200 استشهدوا في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة.



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