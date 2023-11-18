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غزة.. 200 شهيد في مجزرة جديدة للاحتلال بمدرسة الفاخورة للنازحين

11/18/2023 2:20:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتكب الاحتلال، السبت، مجزرة جديدة أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء في مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وتداول مغردون عبر وسائل التواصل مقاطع فيديو لعشرات الجثث لشهداء في مختلف أنحاء المدرسة.
وأفادت تقارير فلسطينية باستشهاد أكثر من 200 نازح في المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدرسة تابعة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تؤوي نازحين.
وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ووكالة شهاب للأنباء اليوم إن“أكثر من 200 شهيد سقطوا في مجزرة بشعة ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في مدرسة الفاخورة، بمخيم جباليا، التي تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة”.
وأظهرت الصور جثثا ملقاة على الأرض، حيث يتضح أن قصفا إسرائيليا استهدفهم عندما كانوا نائمين، بحسب الوكالة.
وكانت المدرسة نفسها شهدت مجزرة في الرابع من الشهر الجاري سقط فيها عدد كبير من الشهداء من النازحين. (القدس العربي)

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