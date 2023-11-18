السيسي يجدد رفضه تهجير الفلسطينيين
التاريخ
11/18/2023 2:20:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين بالنزوح داخليا أو خارج أراضيهم، لا سيما إلى سيناء.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين التي تزور القاهرة.
وقد أكدت ديرلاين أيضا الرفض الأوروبي لتهجير أهالي غزة إلى سيناء.
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