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السيسي يجدد رفضه تهجير الفلسطينيين

11/18/2023 2:20:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين بالنزوح داخليا أو خارج أراضيهم، لا سيما إلى سيناء.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين التي تزور القاهرة.
وقد أكدت ديرلاين أيضا الرفض الأوروبي لتهجير أهالي غزة إلى سيناء.

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