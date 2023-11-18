أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى ومصيرهم مجهول

أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى ومصيرهم مجهول
التاريخ
11/18/2023 2:20:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء السبت، إننا فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو ومصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال.
وأضاف أبو عبيدة قائلا: "دمرنا وأعطبنا منذ صباح اليوم 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة، وأوقعنا قوة صهيونية راجلة في كمين وفجرنا فيها عبوة ناسفة جنوب غرب غزة".
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