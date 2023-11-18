أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى ومصيرهم مجهول

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء السبت، إننا فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو ومصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال.

وأضاف أبو عبيدة قائلا: "دمرنا وأعطبنا منذ صباح اليوم 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة، وأوقعنا قوة صهيونية راجلة في كمين وفجرنا فيها عبوة ناسفة جنوب غرب غزة".