مقتل 6 جنود إسرائيليين في غزة

مقتل 6 جنود إسرائيليين في غزة
التاريخ
11/18/2023 2:20:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القدس المحتلة- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل 6 ضباط وجنود خلال اشتباكات في قطاع غزة اليوم السبت. -(بترا)
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