أردوغان: سنتقدم مع ألفي محام شكوى ضد مجازر إسرائيل في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة.
وقال أردوغان في كلمة اليوم السبت، في فعالية للاتحاد الوطني لطلبة تركيا، "رأيت خلال زياتي لألمانيا أن العالم الغربي بأكمله والكيان الإمبريالي الصليبي متحدان في خندق واحد".
وأضاف بحسب ما نقلت الأناضول التركية للأنباء، "أن بيد إسرائيل نحو 10 آلاف من المعتقلين الفلسطينيين، فلتعمل ألمانيا على إطلاق سراحهم ونحن بدورنا سنعمل من أجل ضمان الإفراج عن المحتجزين لدى حماس.
وتابع: "سنتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد هذه المجازر في غزة". -(بترا)
MENAFN18112023000072011014ID1107450436
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.