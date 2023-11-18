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أردوغان: سنتقدم مع ألفي محام شكوى ضد مجازر إسرائيل في غزة

11/18/2023 2:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة.
وقال أردوغان في كلمة اليوم السبت، في فعالية للاتحاد الوطني لطلبة تركيا، "رأيت خلال زياتي لألمانيا أن العالم الغربي بأكمله والكيان الإمبريالي الصليبي متحدان في خندق واحد".
وأضاف بحسب ما نقلت الأناضول التركية للأنباء، "أن بيد إسرائيل نحو 10 آلاف من المعتقلين الفلسطينيين، فلتعمل ألمانيا على إطلاق سراحهم ونحن بدورنا سنعمل من أجل ضمان الإفراج عن المحتجزين لدى حماس.
وتابع: "سنتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد هذه المجازر في غزة". -(بترا)

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