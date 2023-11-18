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مع تكرار قصف الاحتلال.. تلاميذ قرى جنوب لبنان بدون مدارس

11/18/2023 2:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



"لم أرسل أولادي إلى المدرسة خوفا على حياتهم منذ اندلاع المعارك في الجنوب اللبناني بين المقاومة والعدو، ومع اشتداد الأزمة أغلقت المدرسة أبوابها، وأولادي ما زالوا خارج مقاعدهم، وأنا أخاف أن يخسروا عامهم الدراسي الجديد" هذه هي حال سحر أبو عباس ابنة بلدة الخيام قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، حيث أرغمتها الظروف على النزوح نحو البقاع إلى حين انتهاء المعارك.
وضمن خطة حكومية واكبت أوضاع التلاميذ في الجنوب -خاصة أبناء القرى الحدودية- تم إلحاقهم بالمدارس الرسمية في البلدات والمدن البعيدة عن منطقة الاشتباكات كما هو حال المدارس في مدينة صور، والتي استقبلت أعدادا كبيرة من هؤلاء التلاميذ، لكن هناك نسبة لا تزال في قراها ونسبة أخرى نزحت نحو بيروت أو البقاع أو الجبل، وهي الآن دون تعليم كما هو حال أولاد سحر.
التلاميذ في بيوتهم
تقول سحر -وهي أم لـ3 أولاد- إن ابنتها الكبيرة تدرس في الثانوية الرسمية، أما الابنة الثانية ففي المتوسطة الرسمية، فيما ابنها الصغير في مدرسة خاصة، وجميع هذه المؤسسات التربوية في بلدتها الخيام متاخمة للحدود الجنوبية.
وتؤكد سحر أن ابنتيها لم تدرسا نهائيا هذا العام، لأن الأزمة اندلعت قبل أن تفتتح المؤسسات التعليمية الرسمية العام الدراسي الجديد، إذ كان من المفترض أن يبدأ في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، لكن اندلاع عملية طوفان الأقصى قبل ذلك بيومين رافقته توترات على الحدود الجنوبية أدت إلى هجمات العدو المستمرة فلم يتسن فتح المدارس، فبقي المئات من التلاميذ دون تعليم.
وتوضح سحر أن ابنها في المدرسة الخاصة يتابع دروسه عبر الإنترنت، لكن ابنتيها في التعليم الرسمي لا تزالان دون تعليم، وتقول "التعليم اليوم متوفر لفئة دون أخرى، وهذا أمر غير منطقي وليس مقبولا على الإطلاق، فمن حق أبنائنا أن يتعلموا كباقي أقرانهم".
النزوح وأزمة التعليم
ومع اشتداد القصف للاحتلال على بلدة ميس الجبل الحدودية قضاء مرجعيون اضطر بلال عيسى -وهو أب لـ4 أولاد- إلى البقاء في منزله مع أبنائه بعد أن حُرموا من التعليم بسبب إغلاق المدارس أبوابها نتيجة القصف الذي طال بعضه محيط المدرسة الرسمية.
ويشير بلال إلى أنه خرج منذ أيام عدة من بلدته إلى بلدة النميرية قضاء النبطية، وألحق أبناءه بإحدى المدارس الرسمية وفق خطة وزارة التربية، لكنه لا يخفي عدم رضاه عن المسار التعليمي، ويقول "انخراط أولادي في المدرسة الرسمية ليس كما يجب، فليس بحوزتهم الكتب اللازمة، وحتى المنهج الدراسي يختلف عما اعتادوا عليه، لكني فضلت ألا يبقوا في المنزل دون تعليم".
ما يقلق بلال هو أن اثنين من أبنائه مقبلان على امتحانات الشهادة الرسمية هذا العام، وبحسب تعبيره فإنهما "لم يدرسا شيئا حتى الآن، وهما في حالة قلق وتوتر مما ستؤول إليه الأحداث".
ويضيف بلال "كل منطقة الشريط الحدودي في حالة تربوية يرثى لها بسبب الحرب، نحن خرجنا من منازلنا، وأصبح أولادنا دون تعليم، نطلب من وزارة التربية والتعليم العالي النظر في وضعهم، خاصة في الامتحانات الرسمية".
ويقول "يجب مراعاة الظروف التي نمر بها عبر التعويض عليهم بالدروس التي لم يتسن لهم تحصيلها، وكذلك وضع امتحانات تراعي الظروف التي مروا بها".
بدورها، تقول ندى عيسى -وهي أم لـ3 أبناء كانوا في مدرسة خاصة في المنطقة الحدودية أيضا- "لا يزال أبنائي دون تعليم حتى اليوم، فلا البقاء في بلدتهم ولا النزوح نحو بيروت سمحا لهم بالدراسة".
وتوضح ندى "عندما اشتدت الأزمة نزحنا إلى بيروت، وبدأت بالبحث عن مدارس لأبنائي، لكني لم أوفق بأن ألحقهم بالمدارس الرسمية، لأنهم أساسا من مدراس خاصة، وهناك قدرة استيعابية لهذه المدارس حسب ما قالوا لي، ولا أستطيع أن ألحقهم بمدرسة خاصة في بيروت كون الأقساط المدرسية باهظة".
وتؤكد ندى أن أبناءها يلتزمون المنزل ولا يتلقون أي تعليم كمئات التلاميذ الذين يعانون الأمر نفسه، ولم يستطيعوا الالتحاق بأي مدرسة، مبدية خشيتها من أن يخسروا العام الدراسي الحالي.
متابعة حكومية
قضية هذه الفئة من التلاميذ هي محط متابعة من المعنيين وفق ما يؤكده وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي، إذ يقول إن حوالي 30 % من الطلاب لا يزالون خارج المدارس بسبب الوضع الأمني والنزوح، أما النسبة الكبرى فقد التحقت بالمدارس.
ويشير الحلبي إلى أن "الوزارة ستقوم بخطوة تجاه الطلاب في الجنوب، حيث ستسعى لئلا يبقى تلميذ خارج مقعده الدراسي، فالجهود اليوم تنصب على تجهيز مجمعات تربوية في المناطق الجنوبية لتضم هذه الفئة من التلاميذ، وسيتم تأمين النقل لهم، لأن الأوضاع الاقتصادية صعبة أيضا".
وبرز في الآونة الأخيرة طرح يقضي بتأمين التعليم عن بعد للقطاع الرسمي، لكن هذا الطرح يصطدم بمعوقات وفق ما يؤكده الحلبي "فهذه الخطوة بحاجة إلى لوازم لوجستية من أجهزة وكهرباء وإنترنت، وهي ليست متوفرة لدى الجميع".
ويضيف "أجرينا اتصالاتنا وأحصينا العدد المستهدف الذي يتخطى 3500 تلميذ، ولدينا أمل أن نتمكن من جمعهم حيث هم في مناطقهم ونؤمّن لهم دراستهم".
وأكد الحلبي حرصه الشديد على سلامة التلاميذ بالدرجة الأولى، وعلى تأمين التعليم لهم بأي طريقة كانت، كي لا يُحرموا من التعليم، وقال "نحن لن نوفر جهدا إلا وسنبذله لتأمين التعليم للجميع".-(وكالات)

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