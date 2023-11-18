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الاحتلال يستهدف مدارس الإيواء والإجرام يصل مديات غير مسبوقة

11/18/2023 2:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






مشاهد مروعة لجثث أطفال ونساء متفحمة نتيجة قصف جوي احتلالي ممنهج ضد المدارس الواقعة في شمال قطاع غزة، أسوة بمدرستي الفاخورة وأبو حسين التابعتين "للأونروا" وتل الزعتر، والتي يحتمي بها آلاف المدنيين الذين رفضوا المغادرة جنوبا، فسارع الاحتلال للانتقام منهم بارتكاب مجازر وحشية بحقهم أدت لاستشهاد أكثر من 200 فلسطيني، في ظل صمت دولي مطبق.
ويكون الاحتلال قد دمر منذ بدء عدوانه على القطاع نحو 223 مدرسة بقصف جوي كثيف طال أيضا تدمير أكثر من 55200 وحدة سكنية كليا، و160700 ألف بشكل جزئي، حتى تبقى غزة غير صالحة للحياة.
ولم يكتف الاحتلال المتعطش لدماء الأطفال والنساء بذلك، بل قام بإبادة 32 فلسطينيا من عائلة واحدة، منهم 19 طفلا، لم يعد لهم أي وجود في الحياة، وذلك في مجزرة وحشية أخرى عبر غارة عدوانية على بناء سكني في جباليا، بالقرب من المدارس المستهدفة، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 12 ألف فلسطيني، بينهم نحو 8 آلاف طفل وسيدة، و32 ألف جريح، وقرابة 3750 منهم 1800 طفل ما يزالون تحت الأنقاض، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
شلال الدم الفلسطيني النازف وتدمير المرافق المدنية، ومنها أممية، يثير تساؤلا عن جدوى وجود زهاء 81 جهازا يعمل تحت غطاء الأمم المتحدة، منها وكالات صحية وغذائية وقانونية وإغاثية، و6 أجهزة رئيسية، بينما الإنسانية تموت في قطاع غزة، مما يجعل المنظمة الدولية بحاجة لإعادة هيكلة إصلاحية، إزاء أزمتها الحقيقية أمام فشلها في القيام بدورها الذي أنشئت من أجله.
وأمام أعداد المدنيين النازحين والمرضى، ومعظمهم من الأطفال والنساء، الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة مجمع "الشفاء الطبي" سيرا على الأقدام بعيدا عنه من أجل إخلائه تماما، والذي تم على مرأى العالم، فإن مسمى المجتمع الدولي بات على المحك، أسوة بمجلس الأمن الذي تأسس، للمفاوقة العجيبة، لحفظ حقوق الإنسان وحفظ الأمن والسلم الدوليين وتقديم المساعدات الإنسانية ودعم القانون الدولي، في ظل ازدواجية معاييره حيال حرب الإبادة الاحتلالية في غزة.
ولم يتمكن الكثير من الأطفال وكبار السن المرضى من مواصلة السير، فمنهم من توفي في الطريق، بينما بات مستشفى "الشفاء الطبي" بلا ماء أو كهرباء، ويخضع لحصار مشدد، بعدما قرر الاحتلال إخلاءه من المرضى والجرحى والنازحين المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وواصل الاحتلال غاراته الهمجية في قطاع غزة، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا، أسوة باستشهاد 28 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف جوي كثيف على أبنية سكنية في مدينة خانيونس، جنوبا، وعشرات الشهداء في استهداف منازل المدنيين بدير البلح وسطا، ومنطقة تل الزعتر شمالا، وحي التفاح، شرق مدينة غزة، مطلقا قذائف الفسفور الأبيض المحرمة دوليا غرب مشروع بيت لاهيا، شمالا، وفق المكتب الإعلامي بغزة.
ووصل عشرات الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء المستشفى الإندونيسي بعد قصف احتلالي كثيف استهدف مناطق سكنية شمال قطاع غزة، كما أصيب عشرات الفلسطينيين ومفقودين تحت الأنقاض جراء استهداف الاحتلال منازل المدنيين، ببيت لاهيا شمالا، وبرفح، فضلا عن قصف المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وقدر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، ومقره جنيف، عدد شهداء ومفقودي عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 43 يوما بحوالي 20 ألفا.
ولفت إلى أن "هذه الأعداد مرشحة للارتفاع بالنظر لحجم الدمار الهائل الذي طال المباني السكنية والخدمية والمستشفيات، وعدم معرفة مصير آلاف السكان حتى الآن".
وأفاد المرصد أنه وثق استشهاد ما لا يقل عن 15271 فلسطينيا، بينهم 6403 أطفال و3561 امرأة، فضلا عن أكثر من 32310 مصابين، منهم العشرات بحالة حرجة ولا يتلقون الحد الأدنى من الرعاية الطبية اللازمة بفعل انهيار المنظومة الصحية.
وذكر أن البلاغات عن المفقودين تجاوز عددها 4150 وجميعها تحت أنقاض المباني المدمرة في الهجمات الجوية والمدفعية الاحتلالية، وسط تضاؤل فرص العثور على أحياء، في وقت يتعذر انتشال الجثث أو العالقين في مناطق عمليات التوغل البري لجيش الاحتلال.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي بأن أكثر من 200 من الكوادر الصحية ما بين طبيب وممرض ومسعف استشهدوا، وأصيب 213 آخرون بجروح مختلفة، فيما استشهد أكثر من 20 من طواقم الإنقاذ والدفاع المدني إلى جانب 49 صحفيا.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى تجاوز عدد النازحين إلى مليون و650 ألف شخص، يقيم نحو نصفهم في مراكز إيواء تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، دون توفر ملاجئ آمنة لهم أو أدنى الاحتياجات الإنسانية.
ورصد أيضا تدمير الهجمات الجوية والمدفعية الاحتلالية 55200 وحدة سكنية كليا، وتضرر 160700 ألف بشكل جزئي، و117 مرفقا صحيا، فضلا عن 223 مدرسة، و821 منشأة صناعية، و117 مقرا صحفيا، و75 مسجدا، و3 كنائس.
وحذر من أن تصعيد انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت من شأنه توفير غطاء لمواصلة ارتكاب جرائم مروعة، مطالبا بخطوات دولية فعالة وملموسة لمنع أعمال الإبادة الجماعية الحاصلة في قطاع غزة.
وفي حين يصعد الاحتلال من عدوانه على الضفة الغربية، مما أدى لاستشهاد ستة فلسطينيين خمسة منهم بمخيم بلاطة، وإصابة آخرين بجروح، فقد قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، إن "تصعيد الاحتلال النازي حرب الإبادة الجماعية في غزة هو إرهاب وسادية صهيونية تجاوزت كل حدود الإنسانية، وأسقطت كل القيم التي يتبجح بها شركاؤه وداعموه من الإدارة الأميركية والدول الغربية".
وأضاف الرشق، أن تلك المجازر "فضحت كل الصامتين والمتقاعسين الذين لم تحرك ضمائرهم صور الأطفال الخدج، ودماء وأشلاء الأطفال والنساء، وآلاف الشهداء والمصابين، وآلاف أخرى ما تزال تحت الأنقاض".
وشدد على أن "حرب الاحتلال التي تستهدف تدمير وإبادة كل مقومات الحياة الإنسانية في قطاع غزة، في محاولة يائسة لتهجير الشعب الفلسطيني وإجباره على الرضوخ والاستسلام... لن تحقق أهدافها مهما بلغ إرهابها، بفضل المقاومة الباسلة والصمود الفلسطيني".
وأكد "صمود أهل قطاع غزة، أطفالا ونساء، شبابا وشيوخا، في وجه المجازر الصهيونية بمزيد من الصبر والتعاضد والتكاتف، في مشاهد أسطورية تدلل على بسالة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه والتفافه حول مقاومته".

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