ما هو لواء الباقر الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

عبدالله الحايك؛ ومايكل نايتس – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2023/11/1

طوّرت الميليشيا السورية المسماة "لواء الباقر"، المتمركزة في حلب ودير الزور، علاقة وثيقة وفريدة من نوعها مع "الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" والنظام السوري.

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الاسم: "لواء الباقر" (على اسم الإمام الشيعي الرابع محمد الباقر).

نوع الحركة:

فصائل من المستوى الثالث تُركز على تنفيذ عمليات عسكرية حركية تتميز بتواتر الهجمات البرية والتفجيرات والهجمات الصاروخية، بما في ذلك الهجمات المتصاعدة ضد القوات الأميركية. وتتمحور مهمتها الأساسية حول تقديم دعم عسكري واسع النطاق للنظام السوري في سورية، لكن الحركة تشارك في الوقت نفسه في جوانب متعددة الأوجه من الحكم، والانخراط السياسي، وجهود المصالحة القبلية، والمبادرات التعليمية للشباب، والاستحواذ الاستراتيجي على المحلات التجارية وغيرها من المتاجر.

التاريخ:

تأسس هذا اللواء في العام 2012 خلال المراحل الأولى من الحرب الأهلية السورية، وظهر في محافظة حلب حيث عمِلَ كميليشيا عنيفة موالية للنظام. إلا أن مكانته الدقيقة على صعيد القيادة والسيطرة وعلاقته مع الجيش السوري لم يكونا واضحين طوال تاريخه.

وتجدر الإشارة إلى أن هيمنة أبناء قبيلة البقارة ضمن "لواء الباقر"، تعود إلى الولاء التاريخي لهذه القبيلة لعائلة الأسد.

وعلى الرغم من أن معظم عناصر اللواء هم من السنّة، إلّا أنه يضم عددا كبيرا من المقاتلين المتأثرين بالإسلام الشيعي أو الذين اعتنقوه. وتُسلّط علاقاته الوثيقة مع الكيانات الشيعية مثل "حزب الله" اللبناني وإيران والميليشيات الشيعية العراقية، الضوء على دوره في الديناميات الإقليمية الأوسع نطاقاً.

وتتعاون هذه الميليشيا بشكل وثيق مع وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية السورية، وتؤدي دورا محوريا في التوسط في النزاعات بين الفصائل المتنافسة في حلب. وأحد الأمثلة الجديرة بالملاحظة هو نجاحها في تحقيق المصالحة بين العشيرتين النافذتين، أبو راس والبري.

شكّل إعلان "لواء الباقر" الجهاد ضد القوات الأميركية والتركية في سورية في العام 2018 خطوة جريئة أدت إلى وقوع مواجهات مع كلا البلدين، مما أظهر استعداد اللواء لمواجهة أعداءٍ من خارج نطاق المعارضة السورية وتنظيم "داعش".

كما شارك اللواء في تدريب جماعات مسلحة أخرى موالية للنظام، مما ساهم في جهود بناء قدراتها. وبالإضافة إلى ذلك، يسلّط الدور الذي يؤديه اللواء في حراسة بعض الأصول الاستراتيجية مثل مطارات حلب، الضوء على مسؤولياته المتنوعة.

الأهداف:

يتمثل الهدف الشامل لـ"لواء الباقر" في العمل كميليشيا سنية ذات قيمة تساعد النظام السوري والمصالح الإيرانية في سورية. وتشكل خدمة مصالح قبيلة البقارة وطرد الوجود الأميركي و"قوات سورية الديمقراطية" من دير الزور هدفين ثانويين.

تسلسل القيادة:

خالد الحسن وحمزة الحسن: قائد "لواء الباقر" هو الحاج خالد الباقر، المعروف أيضاً باسم خالد الحسن والملقَّب بـ"حامي حلب". وقد وُلد الباقر ونشأ في منطقة حلب، ولعب مع شقيقه الأصغر، الحاج حمزة الباقر (المعروف أيضاً باسم حمزة الحسن) دوراً محورياً في تأسيس اللواء ونموه. ويدّعي الأخوان أن الدافع وراء ذلك هو مقتل والدهما وشقيقهما الأكبر، علي، على يد قوات المعارضة السورية خلال الحرب الأهلية. ويشرف حمزة على فرقة القناصة الخاصة في "لواء الباقر"، كما أنشأ فرقة الرد السريع التابعة له.

النظام السوري: يختلف "لواء الباقر" عن مجموعة الميليشيات المصنفة رسمياً كجزءٍ من "قوات الدفاع المحلي" التابعة للنظام السوري في منطقة حلب. لكنّ من الواضح أنه يحظى بدعم النظام في دمشق مثلما يتلقى الدعم منه.

"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني": تشير أدلة كثيرة إلى أن "لواء الباقر" يتلقى أيضاً دعماً مباشراً من "فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري الإسلامي الإيراني"، بما في ذلك تلقي الأسلحة والتدريب العسكري منذ العام 2018 على الأقل. وثمة لقاءات موثقة حصلت بين قيادات "لواء الباقر"، لا سيما خالد الحسن، وقائد "فيلق القدس" الراحل قاسم سليماني. كما عمل الحسن على ترويج ولاية الفقيه (المبدأ الذي يمنح السلطة للمرشد الأعلى في إيران) والتأثير على التركيبة الديموغرافية لدير الزور وحلب.

علاقات التبعية:

* "قوات الدفاع المحلي": يتعاون "لواء الباقر" بشكلٍ وثيقٍ مع كادر من الميليشيات في "قوات الدفاع المحلي"، بما فيها "كتيبة النيرب للمهام الخاصة"، و"فوج السفيرة"، و"فوج نبل والزهراء".

* "حزب الله" اللبناني: تلقّى "لواء الباقر" تدريباتٍ على يد "حزب الله" في لبنان، وقام خالد الحسن بتوثيق اجتماعات مع قيادات الحزب، ومن بينها حسن نصر الله. وتجدر ملاحقة أنه وشقيقه حمزة يدّعيان المشاركة في حرب "حزب الله" ضد إسرائيل في صيف العام 2006. وتشير مصادر أخرى إلى أن علاقة "لواء الباقر" مع "حزب الله" بدأت في العام 2012.

* "حركة حزب الله النجباء": وفقاً لموقع "السورية"، تم إنشاء "قوات الدفاع المحلي"/ "لواء الباقر" في العام 2015 بهدف العمل تحت قيادة "حركة النجباء"، وهي منظمة مصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية، ومقرها في العراق. وهدفت هذه المهمة إلى تسهيل اعتناق أفراد القبائل السنّية المذهب الشيعي وتأييد الأيديولوجية الثورية التوسعية التي تتبناها إيران. وتشير التقارير أيضاً إلى أن هذه الجماعة تلقّت في سنواتها الأولى الأسلحة والدعم من "حركة النجباء"، بما في ذلك راتبًا شهريًا قدره 25 ألف ليرة سورية لكل عضو ومقاتل.

* الحوثيون: تمتد علاقات التبعية لـ"لواء الباقر" إلى حركة المتمردين الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن، كما يتضح من خلال دعمهما العلني المتبادل لبعضهما البعض.

* جماعات قبيلة البقارة: في العام 2017، نظمت الميليشيا عملية المصالحة مع الشيخ نواف راغب البشير، وهو زعيم في قبيلة البقارة كان يدعم سابقاً المعارضة السورية، لكنه تحالف لاحقاً مع النظام السوري. وبعد ذلك، انتقل البشير إلى دمشق، حيث هاجم لفظياً الولايات المتحدة و"قوات سورية الديمقراطية"، وبدأ بمناقشة خططٍ لتشكيل "جيشٍ من القبائل" لاستعادة دير الزور بمساعدة إيران.

العناصر التابعة:

حظي عمر حسين الحسن، وهو سياسي سوري مستقل تَرَشّح للانتخابات النيابية في العامَين 2016 و2021، بدعمٍ كبيرٍ من "لواء الباقر" وصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ينشط "لواء الباقر" على "فيسبوك"، حيث لديه صفحة رئيسية، بالإضافة إلى عدة صفحات أخرى تحمل الاسم نفسه، ولكن تختلف فيها الصورة الشخصية وتهجئة الاسم بالعربية. ولديه أيضاً صفحة باسم "محمد هنداوي"، والتي يبدو أنها تنشر الدعاية للّواء، وإنما كجهة تابعة بقوة لـ"حزب الله" اللبناني.

في الفترة من أيلول (سبتمبر) إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2023، شارك "لواء الباقر" بنشاط في عمليات الخطوط الأمامية في قرى ريف حلب الجنوبي التي تخضع بوضوح لسيطرة النظام السوري والميليشيات التابعة له. ويحتفظ اللواء أيضًا بنقاط تفتيش عسكرية داخل مدينة حلب نفسها، كما أنشأ مرافق للتدريب المتخصص في عدة قرى، من بينها تل شغيب وعسان وعين عيسى وتركان. وفي العام 2020، أدرجت صحيفة "القدس العربي" لائحة بأسماء الوحدات العسكرية التابعة لـ"لواء الباقر"، وهي: "كتائب التدخل السريع"، و"كتيبة حاج شيرو"، و"كتيبة حاج حميد"، و"كتيبة الأشرفية"، و"كتيبة الشرق"، و"كتيبة الشمال"، و"كتيبة حندرات"، و"كتيبة دير الزور"، و"كتيبة 313"، و"قوة المهدي"، و"كتيبة السفيرة"، و"كتيبة تركان".



*عبد الله الحايك: هو مساعد باحث في "برنامج الدراسات العسكرية والأمنية" في معهد واشنطن. وهو متخصص في الميليشيات المدعومة من إيران في سورية والعراق، بالإضافة إلى الشؤون العسكرية لمنطقتي الشام والخليج. مايكل نايتس: هو زميل في برنامج زمالة "ليفر" في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، وهو متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج.