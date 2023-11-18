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غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

11/18/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






إيان بريمر – (مجلة تايم) 2023/10/31
هناك العديد من الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إصدار الأمر بالقيام بغزو بري لغزة. إنه يريد التأكد من أن "حماس" لن تتمكن أبدًا من قتل 1.400 إسرائيلي مرة أخرى. وهو في حاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لاستعادة ثقة شعبه في أمن بلاده. وقد يعتقد أيضاً أن بقاءه السياسي يعتمد على محو العار الذي تواجهه حكومته في أعقاب الفشل الأمني الأكثر فداحة في تاريخ إسرائيل.
ولكن، لا شيء من كل هذا يجعل من الغزو البري لغزة الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. وينبغي أن نبدأ من النقطة الأكثر وضوحا في هذه المسألة.
هناك الآن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت الحصار في منطقة حرب وليس لديهم مكانا آخر يذهبون إليه. ونصف هؤلاء المواطنين تقريباً من الأطفال الذين لا يستطيع أحد أن ينسب إليهم اللوم -ولو بشكل غير مباشر- عن القتل الجماعي الذي ارتكبته "حماس". نعم، سوف تتخذ القوات الإسرائيلية خطوات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، ولكن مع وجود عدد كبير جدًا من الأشخاص المحاصرين داخل واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، فإن هذه الاحتياطات لن تكون حتى قريبةً من أن تكون كافية.
وأبعد من المشكلة الأخلاقية، يتعين على نتنياهو أن يفهم أن غزو غزة سوف يجعل إسرائيل أقل أماناً فقط. في داخل غزة، مع تمترس "حماس" في القطاع، قد يكون حتى تحقيق نصر إسرائيلي صغير مكلفاً للغاية في أرواح الإسرائيليين أيضاً. ومع وجود هذا العدد الكبير من الأشخاص المحاصرين داخل منطقة تبلغ مساحتها حوالي 140 ميلاً مربعاً، سيكون من السهل جداً على "حماس" أن تستخدم الفلسطينيين الأبرياء دروعًا بشرية، مما يبطئ قدرة إسرائيل على الرد. وتمتلك المجموعة شبكة واسعة من الأنفاق التي تخفيها جيدًا والتي لم تتمكن إسرائيل من رسم خرائط لها. ومن المرجح أن تنجرف إسرائيل إلى حرب طويلة ووحشية بدلاً من أن تتمكن من قطع رأس "حماس" الذي تأمل في تحقيقه في أي وقت قريب.
ويبدو الآن أيضاً أنه من المحتم أن يؤدي القتل واسع النطاق للمدنيين الفلسطينيين، حتى ولو عن غير قصد، إلى تصعيد إقليمي للحرب وإلى قدر أكبر بكثير من خطر شن الهجمات ضد أهداف يهودية في جميع أنحاء العالم. وقد شرع العنف في التصاعد بالفعل في الضفة الغربية، الأمر الذي قد يجبر قوات الأمن الإسرائيلية على تقسيم تركيزها بشكل أكبر مما هو الآن. وهذا لا يعني أن "حزب الله" اللبناني، ناهيك عن إيران، سيدخل حربًا كاملة مع إسرائيل. لكننا نشهد هجمات صاروخية متصاعدة يشنها "حزب الله" وغيره من الجماعات الوكيلة التي تمولها إيران، بما في ذلك الحوثيين في اليمن، وأعمالاً استفزازية تقوم بها الميليشيات في العراق وسورية.
ربما يتساءل الإسرائيليون عن السبب في أن هذا القدر الأكبر من دول العالم لا تفهم صدمتهم وغضبهم من القتل الجماعي الذي تعرض له مواطنوهم والذي أشعل شرارة هذا الصراع، ولكن يجب علينا جميعًا أن نتذكر أن جزءًا كبيرًا من العالم يتلقى تغطية إخبارية تركز بشكل أوثق على الوفيات بين الفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين. وهذه هي الحقيقة التي تشكل الرأي العام العالمي بطرق لا تحابي إسرائيل.
وأخيراً، حتى لو تمكنت إسرائيل بطريقة أو بأخرى من "إخضاع" المقاومة الفلسطينية في غزة، فسوف يكون محتمًا أن تتولى جهة ما أخرى السيطرة على الأمن في تلك المنطقة على المدى الطويل. وقد أدت الحرب مسبقًا إلى دفع عدد من الفلسطينيين إلى التطرف أكثر بكثير مما يمكن أن تفعله أي دعاية لـ"حماس". وليس لدى مصر ودول الخليج العربية الغنية، مهما كانت إخفاقاتها السابقة في مساعدة الفلسطينيين، أي نية لمساعدة نتنياهو في حل هذه المشكلة. فكيف يمكن منع الهجوم التالي إذا خلفت الحرب فراغاً في السلطة في غزة؟ إن إعادة احتلال إسرائيلي طويل الأمد للأراضي لن يؤدي سوى إلى زيادة التكاليف البشرية والمادية فحسب.
تريد إدارة بايدن دعم إسرائيل في ساعة حاجتها، لكن الولايات المتحدة تدرك جميع المشاكل المفصلة أعلاه. وقد وجه الرئيس بايدن تحذيرًا إلى نتنياهو من أن الأميركيين يفهمون جيداً التكلفة العالية للرد على هجوم إرهابي ضخم بخطة ليس لها هدف نهائي موثوق.
لا يمكن لأحد أن يلوم أي إسرائيلي على رغبته في القضاء على التنظيم الذي قتل 1.400 من رجاله ونسائه وأطفاله. لكن إسرائيل لن تصبح أكثر أمنًا على الإطلاق من خلال إطلاق غزو كامل لغزة، بخطة لن تؤدي سوى إلى قتل المزيد من الأبرياء.
*إيان بريمر Ian Bremmer: كاتب عمود في الشؤون الخارجية ومحرر متجول في مجلة "تايم". وهو رئيس "مجموعة أوراسيا"، وهي شركة استشارية للمخاطر السياسية، ورئيس شركة "غزيرو ميديا"، وهي شركة مكرسة لتوفير تغطية ذكية وجذابة للشؤون الدولية. وهو يقوم بتدريس الجغرافيا السياسية التطبيقية في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، وأحدث كتاب له هو "قوة الأزمة" The Power of Crisis.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Gaza Invasion Will Not Make Israel Safer

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