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يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

11/18/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






إيثان برونر؛‏‏ ‏‏وهنري ماير‏ - (بلومبيرغ) 2023/11/16
العقل المدبر لحماس الذي خدع إسرائيل هو الهدف الأعلى في أنفاق غزة‏
. ‏أمضى يحيى السنوار 22 عاما خلف القضبان، وهو يخطط ببطء‏
. ‏خدع الإسرائيليين للاعتقاد بأن حماس قد تخلت عن العسكرية‏
* * *
قبل خمس سنوات، خربش زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، على عجل ملاحظة على وثيقة كان يعلم أن الوسطاء المصريين سيسلمونها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.‏
خذ "مخاطرة محسوبة" بشأن وقف لإطلاق النار"، كتب السنوار باللغة العبرية، وفقًا لمستشار الأمن القومي السابق مئير بن - شبات.
وقبل وقت ليس ببعيد من ذلك، كان زعيم حماس قد قال شيئا مشابها لصحفي إيطالي: "لم أعد أريد الحرب بعد الآن. أريد وقفا لإطلاق النار". وماذا عن طموحه للقطاع الساحلي الفلسطيني الفقير؟ "يمكننا أن نكون مثل سنغافورة، مثل دبي".‏
‏في أعقاب هجوم حماس القاسي المخطط له منذ فترة طويلة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل، تعيد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية النظر إلى كلماته في ضوء جديد: كجزء من محاولة لخلق الوهم بأن حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، كانت تحد من تبنيها للعنف من أجل التركيز على الحكم.
ويعترف المسؤولون الإسرائيليون الآن بأن شعورا بالرضا عن الذات قد تشكل حول حماس. وفي السنوات الأخيرة، قلص الجيش بشكل كبير مراقبته للسياج الحدودي مع غزة، وأصبح يعتمد على أجهزة الاستشعار الإلكترونية، وقام بنقل القوات إلى خارج المنطقة لحراسة المستوطنات في الضفة الغربية. ‏
‏وكما كتب المحلل الإسرائيلي تشن أرتزي سرور مؤخرا في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فضل محللو الاستخبارات العسكرية الذين يطمحون بالتركيز على إيران وسورية لأن العمل على القضايا الفلسطينية لم يكن يعتبر ذا أهمية وجودية. ‏
كان الشعور السائد هو أن حماس قد تم ردعها، وأن التحديات الحقيقية تكمن في أماكن أبعد. ‏
‏وفق مايكل ميلشتاين، الرئيس السابق للأبحاث الفلسطينية في‏‏ ‏‏قسم الاستخبارات العسكرية، "السنوار قرأ الوعي الإسرائيلي جيدًا. أراد أن تصدق إسرائيل أن حماس كانت تركز على الاستقرار في غزة، وتقوم بتعزيز الشؤون المدنية. وقد زرع هذه الفكرة الخاطئة في أذهان الإسرائيليين".‏
واليوم، بينما قام الجيش الإسرائيلي بتحويل جزء كبير من غزة إلى أنقاض في مهمته لتدمير حماس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 11.000 شخص في هذه العملية، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس، يبرز السنوار باعتباره العقل المدبر للهجوم. ‏‏ وهو الهدف الرئيسي الأعلى للاغتيال، الذي يفترض أنه يختبئ عميقًا في نفق غزة، "مثل هتلر الصغير في مخبأ"، كما قال نتنياهو مؤخرًا.
‏بينما تعيد هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) صياغة السياسة الإقليمية -وحتى العالمية- مما يزيد من خطر نشوب حرب أوسع، من الجدير ملاحظة أن الدينامية التي أدت إلى ظهورها هو واحد من الأعداء الحميمين. كان السنوار والإسرائيليون يراقبون ويحللون بعضهم البعض منذ عقود. ‏
‏ولد السنوار (61 عامًا) في حي فقير في مدينة خان يونس جنوب غزة، وساعد في تأسيس الجناح العسكري لحركة حماس في أواخر العام 1980 عندما كانت الانتفاضة الفلسطينية الأولى جارية. وتولى في وقت لاحق مهمة استئصال المتعاونين الفلسطينيين مع إسرائيل، وكان مسؤولا عن قتل أربعة منهم. وحكمت عليه السلطات العسكرية الإسرائيلية، التي كانت ما تزال تعمل داخل غزة في ذلك الوقت، بالسجن مدى الحياة في العام 1989.
وبينما كان خلف القضبان، حقق السنوار طلاقة كبيرة في اللغة العربية وفهم المجتمع الإسرائيلي، حيث كان يقرأ الصحف بانتظام إلى جانب السير الذاتية للشخصيات الإسرائيلية الرئيسية. كما أصبح الزعيم بلا منازع لسجناء حماس. ووفقا لمسؤولين إسرائيليين وناشط سابق في حماس، استمر أثناء وجوده في السجن في الإشراف على قتل المتعاونين في إسرائيل – بما في ذلك شخص قتله‏ شخصيًا.‏
‏يصفه المسؤولون بأنه زعيم مغناطيسي بارد الأعصاب؛ رجل صغير الحجم، نحيل تحول معظم شعره ولحيته القصيرة الآن إلى اللون الأبيض.‏
‏في أوائل العام 2000، أثناء وجوده في السجن، بدأ السنوار يعاني من الصداع وعدم وضوح في الرؤية. وتم نقله إلى ‏‏مركز سوروكا الطبي‏‏ في بئر السبع حيث أزال جراح ورمًا في المخ، مما أنقذ حياته. ‏
وقالت بيتي لاهات، رئيسة استخبارات نظام السجون في ذلك الوقت، في فيلم وثائقي تلفزيوني، إنها حاولت استغلال هذا الحدث لتجنيده كعميل.‏
‏وقالت لاهات: "قلت له، دولة إسرائيل أنقذت حياتك. اعتقدت أنه يمكنني تحويله إلى واحد من عملائنا، لكنه لم يكن مهتمًا. ظل يتحدث عن اليوم الذي سيطلق فيه سراحه. قلت له إنك لن تخرج أبدًا. قال إن هناك موعدًا: الله يعلمه".‏
وكان هناك موعد. كان 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، عندما بادلت إسرائيل أكثر من 1000 أسير فلسطيني‏‏ ‏‏مقابل جندي إسرائيلي تحتجزه حماس، جلعاد شاليط. ومن بين المفرَج عنهم –والرجل الذي وضع القائمة– كان السنوار.‏
‏لأنه قتل فلسطينيين من جلدته وليس إسرائيليين، ولم يعد شابًا، لم يعترض بعض المسؤولين الإسرائيليين على وجوده في القائمة. وآخرون فعلوا.‏
‏يتذكر ميلشتاين، ضابط المخابرات السابق: "كان هناك حديث عن كيف أنه لم يكن تهديدًا. أنه لا يريد العودة إلى نشاط خطير، لقد نسي كيفية التخطيط لهجوم إرهابي. حاولت أن أقول لهم أنهم كانوا مخطئين. أن حماس هي مهمة لحياتك كلها. واستغرق الأمر أسبوعًا واحدًا فقط للعودة إلى اتصالاته وأنشطته. واليوم، حماس في غزة هي السنوار".‏
‏عاود الانضمام مرة أخرى إلى حماس على مستوى رفيع، وبحلول العام 2017 تم انتخابه زعيمًا للحركة في كل غزة، ليحل محل إسماعيل هنية، الذي تم إرساله إلى قطر. ‏
‏قال أكرم عطا الله، كاتب العمود في غزة لصحيفة "الأيام" في الضفة الغربية، في حديث عبر الهاتف: "حماس والسنوار ضللا إسرائيل وجعلاها تعتقد أن الحرب لم تعد خيارا لحماس. كانت حملة تضليل معقدة من المعلومات الخاطئة التي خدعت إسرائيل ودفعتها إلى الاعتقاد بأن الحركة تسعى إلى السلام، والعمال، والحياة الاقتصادية لسكان غزة".‏
‏بعد هجوم تشرين الأول (أكتوبر)، قال مسؤول كبير في حماس، علي بركة، لقناة "آر تي" الحكومية الروسية شيئا مشابهًا –أن الحركة استعدت لهجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) طوال عامين بينما خدعت إسرائيل وجعلتها تعتقد بأنها "مشغولة بحكم غزة". ولم يشمل التخطيط الهجوم فحسب، بل شمل أيضا كيف ستحكم حماس في أعقابه. ‏
‏كان هذا هو موضوع مؤتمر عُقد في غزة في العام 2021 بعنوان "وعد نهاية الأيام"، حيث ألقى السنوار الخطاب الرئيسي. وكشفت وثيقة‏‏ ‏‏إيجاز أنه تناول موضوع ما يجب القيام به مع الخبراء الإسرائيليين بمجرد هزيمة البلد: "أبقوا العلماء والخبراء اليهود في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا والصناعة المدنية والعسكرية لفترة من الوقت ولا تدعوهم يغادرون بمعرفتهم وخبرتهم". ‏
وفي حين أن مسؤولي حماس لم يتحدثوا مباشرة إلى السلطات الإسرائيلية، إلا أن السنوار عمل من خلال وسطاء لإقناع إسرائيل بالنوايا الحميدة لجماعته. وكجزء من هذه الجهود، تعاون مع "السلطة الفلسطينية" للتفاوض على تصاريح عمل إسرائيلية لحوالي 18000 من سكان غزة، مما يسمح لهم بالعمل كعمال مياومة داخل إسرائيل. ‏
ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن بعض هؤلاء العمال رسموا خرائط للمجتمعات الإسرائيلية ووضعوا قوائم بالعائلات المحلية لتوجيه نشطاء حماس قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر). ‏
‏ومنذ الهجمات، لم يصدر السنوار أي تصريحات أو يتحدث إلى الصحافة.
في هذه الأثناء، وعلى بعد 75 ميلا من مكان وقوع الهجمات، ثمة ملصق معلق على جدار وزارة الدفاع في تل أبيب. وهو يظهر صور العشرات من قادة حماس مع رسم علامة × على وجوه أولئك الذين قُتلوا. والخطة هي ملء الملصق بالعلامات.‏
‏والسنوار في القمة.‏
*إيثان برونر Ethan Bronner: محرر رفيع في "بلومبيرغ".
*هنري ماير Henry Meyer: مراسل صحفي رفيع لشيون الاقتصاد والحكم.
*ساعد فارس الغول في إعداد هذه المادة.
*نشر هذا التقرير تحت عنوان: Hamas Mastermind Who Tricked Israel Is Top Target in Gaza Tunnels

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