-->

Sunday, 19 November 2023 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيت يافا يواصل سيطرته على ألقاب الريشة الطائرة

11/18/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- واصل فريق بيت يافا سيطرته على الألقاب المحلية في رياضة الريشة الطائرة، بعد فوزه بلقب بطولة كأس الأردن أول من أمس للمرة الرابعة على التوالي، بالبطولة التي أقيمت في صالة مؤتة بمدينة الحسين للشباب، ليؤكد سطوته على البطولات التي نظمها اتحاد اللعبة خلال الأعوام الماضية.
وشارك في البطولة 50 لاعبا من 13 ناديا من أندية الدرجتين الأولى والثانية، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، وهي: بيت يافا، الكتة، نادي مدينة الحسين للشباب، كفريوبا، بشرى، دير السعنة، كفر راكب، كفر الماء، كفر عوان، جديتا، كفر ابيل، الأشرفية وأقصى جرش. وجاء فوز بيت يافا بثاني ألقابه المحلية خلال العام الحالي، بعد تغلبه في المشهد الختامي على نادي الكتة بمنافسات الفردي 2-0 والزوجي بالنتيجة ذاتها، فيما تفوق في الدور الأول على نادي مدينة الحسين للشباب، ومن ثم على نادي كفر عوان.
ومثل نادي بيت يافا في البطولة اللاعبون: بهاء الدين الشنيك، عز الدين أبو عرة، نزار دلالعة، أيهم عبد الدين وأيهم دلالعة، علما بأن لقب "الفردي" جاء عبر اللاعب عبد الدين، والزوجي عن طريق اللاعب ذاته والشنيك، علما بأن اللاعب الدولي البالغ من العمر 25 عاما بهاء الشنيك، هو مدرب الفريق.
وافتتح نادي بيت يافا الموسم الحالي بفوزه بلقب كأس الكؤوس خلال شهر آذار (مارس) الماضي، على فريق الكتة، فيما يستعد الفريق لخوض آخر منافسات الموسم المتمثلة ببطولة دوري الدرجة الأولى خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، سعيا للمحافظة على اللقب والظفر به للموسم الخامس على التوالي.
وذكر رئيس نادي بيت يافا نشأت دلالعة، أن السبب الرئيسي في سيطرة فريقه على ألقاب الريشة الطائرة المحلية، هو الاهتمام الكبير الذي يوليه النادي بلاعبيه، موضحا أن مكافآت الإدارة للاعبين بعد الفوز بلقب الكأس بلغت 850 دينارا، علما بأن جائزة البطل من الاتحاد هي 400 دينار.
وبين دلالعة في حديثه لـ "الغد"، أن النادي يسعى إلى تأمين جميع متطلبات الفريق، إضافة إلى عدم انقطاع التدريبات خلال العام، بحثا عن تطوير مستوى اللعبة وزيادة قاعدتها في المملكة، موضحا أن النادي يعاني من قلة الدعم الذي يتحصل عليه من الاتحاد وغيره.
وأضاف: "سنواصل تحضيراتنا لبطولة الدوري بحثا عن الفوز باللقب مجددا، وسيغادر الفريق خلال الأيام المقبلة اللاعب عز الدين أبو عرة، لخوض معسكر تدريبي في ماليزيا لمدة أسبوعين، من أجل اكتسابه خبرات إضافية، والعودة للمشاركة مع بيت يافا ببطولة الدوري".

MENAFN18112023000072011014ID1107450429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث