عبدالقادر يعلن مغادرة سحاب.. الجمهور يلوم عموتة ونصار

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الجمهور يلوم عموتة ونصار

لام جمهور الكرة الأردنية، المدير الفني لاتحاد الكرة المغربي الحسين عموتة، وأمين عام اتحاد الكرة سمر نصار، على سوء الأداء والنتائج للمنتخب في المباريات الخمس الأخيرة، وخاصة أمام طاجيكستان، معتبرا أن المدرب والأمين العام يتحملان كامل المسؤولية عن هذا التراجع، في حال لم تحدث هناك انتفاضة عكسية في المنتخب أمام السعودية تعيد الهيبة للكرة الأردنية.

وفي اتصالات كثيرة مع "الغد" خلال مجريات المباراة أمام طاجيكستان، وعقب نهايتها، صب الجمهور جام غضبه على عموتة، معتبرا أن المدرب تخبط في التشكيلة وفي مراكز اللاعبين، بشكل مثير للاستغراب، كما وجه انتقادات للأمين العام نصار التي كانت مؤيدة للتعاقد مع عموتة، واعتبرت أن التعاقد معه كان يجب أن يكون منذ فترة.

الجمهور أكد أنه لن يخرج كل ما في جعبته من غضب، معتبرا أن المنتخب مطالب بتصحيح المسار أمام السعودية، في المباراة التي تجمع المنتخبين الثلاثاء المقبل في عمان بتصفيات المونديال، لافتا إلى أنه سيشن حملة شعواء في حال الخسارة، أما في حال الفوز، فانها ستكون الخطوة الأولى في بداية العملية التصحيحية التي يجب على الاتحاد اتخاذها بما يضمن إعادة الهيبة للمنتخب من خلال الأخذ بملاحظات الفنيين.

الجمهور ترحم على أيام المدير الفني السابق عدنان حمد، معتبرا أن المنتخب في عهد المدرب العراقي كان أفضل وأجمل، رغم تباين الآراء حول بعض التفاصيل التي لم تصل إلى مرحلة ما يجري في عهد عموتة.

وأكد مشجعون أنه لا بديل للمنتخب عن تحقيق الفوز على السعودية، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، شريطة أن يتحسن الأداء العام للمنتخب الذي تعرض لاعبوه أيضا لانتقادات، خاصة اللاعب موسى التعمري.

المدرب عبدالقادر يغادر سحاب

وافقت إدارة نادي سحاب على الاستقالة التي تقدم بها المدرب أحمد عبد القادر من منصبه كمدير فني لفريق الكرة.

وعزا عبد القادر استقالته في حديثه لـ "الغد"، إلى أن الأمور المالية غير المستقرة في النادي، وبعض الأمور الإدارية، تسببت في عدم قدرته على استكمال خطوته في تدريب الفريق، مقدما الشكر لإدارة النادي ، ممثلا برئيس النادي علي أبو حمد والعضو حاكم الطهراوي على الثقة التي منحوها له.

ويقود عبد القادر تدريبات الفريق اليوم في آخر وجبة تدريبية له مع سحاب، إلى حين تعيين الفريق مدربا جديدا خلال الأيام المقبلة، قبل خوض المواجهة المقبلة في بطولة الدوري الخميس المقبل أمام معان.

وخاض عبد القادر مع فريق سحاب في 3 مباريات في بطولة الدوري، خسر أمام الرمثا، وتعادل مع الجليل ومغير السرحان، فيما تمكن من تجاوز فريق البقعة في بطولة الكأس بهدف نظيف بدور الـ 32، وبلوغ دور ثمن النهائي.

إضراب لاعبي الجليل

نفذ لاعبو فريق الجليل لكرة القدم، قرار إضرابهم عن التدريبات، بسبب عدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ حوالي أربعة أشهر.

وابلغ اللاعبون إدارة النادي يوم الخميس الماضي، أنهم لن يحضروا إلى تدريب يوم أمس السبت، في حال لم تنجح الإدارة في تأمين الرواتب، مطالبين بسرعة حل المشكلة.

ويوم أمس، حضر الجهاز الفني الذي يقوده المدرب محمد العبابنة إلى التمرين في موعده، فيما غاب اللاعبون الذين أكوا استميرية الإضارب إلى حين صرف الرواتب.

الإمكانات المادية تمنع الأندية من المباريات الودية

اضطرت أندية في دوري المحترفين لكرة القدم، لرفض إجراء مباريات ودية تحضيرية، بسبب شح الموارد المالية التي تمنعها من القدرة على تأمين مصاريف اجراء مباريات ودية.

ووصل الحد في بعض الأندية إلى التقشف لدرجة التقليل من المباريات الودية خاصة المكلفة منها، والتي تتطلب السفر من محافظة إلى أخرى، وتكاليف الحافلة واللاعبين وما شابه من مصاريف.

ويعكس هذا المشهد واقع الأندية التي تعاني من ضائقة مالية كبيرة، تؤثر حتى على استقرارها الفني، ويدفعها دوما لمطالبة الاتحاد والداعمين بضرورة توفير مبالغ إضافية تساعدها على التقليل من تبعات ضعف الموارد.

70 إلى 80 ألفا تكلفة طائرة المنتخب إلى طاجيكستان

كشف مصدر موثوق في اتحاد كرة القدم، أن تكلفة الطائرة الخاصة المستأجرة التي أقلت المنتخب الوطني من عمان إلى طاجيكستان ومن ثم العودة، بلغ حوالي 70 إلى 80 ألف دينار.

وكان المنتخب استأجر طائرة خاصة، لضمان عودة سريعة إلى عمان، استعدادا للقاء منتخب السعودية يوم بعد غد الثلاثاء، علما أن السفر على طائرة عادية كان سيعيد المنتخب إلى عمان اليوم، ما يؤثر على تحضيراته لمباراة السعودية.

الاتحاد يدعو الهيئة العامة للاجتماع في كمبنسكي

وجه اتحاد كرة القدم، الدعوة لاعضاء الهيئة العامة للاجتماع في فندق كمبنسكي في عمان، عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 16 الشهر المقبل.

وابلغ الاتحاد الأندية في مختلف الدرجات، أن الدعوة ستوجه إليهم رسميا قبل أسبوع تقريبا من موعد الحدث، حيث ستتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال وتقرير الهيئة التنفيذية من النشاطات والبيانات المالية وتقرير المدققين وأي وثائق أخرى ذات علاقة.

ناد يسلم الاتحاد شكوى

حافلة بالتفاصيل

سلم ناد يلعب في الدرجة الثانية، اتحاد الكرة شكوى خطيرة ومليئة بالتفاصيل، حول أحداث شهدتها إحدى مباريات الفريق في الدوري، مطالبا الاتحاد بالتقصي والتحقيق للوقوف على حقيقة ما جاء فيها.

وتتضمن الشكوى بنودا وتجاوزات يدعي أنها حصلت مع فريقه في المباراة، مطالبا الاتحاد بضرورة المتابعة قبل الرد على الشكوى.

كواليس النجوم

. عدد من الجمهور السعودي، أعلن عن تسيير حافلات خاصة من منطقة القريات الحدودية إلى عمان، لحضور مباراة الأردن والسعودية التي تجري الثلاثاء المقبل على ستاد عمان، في اطار التصفيات الآسيوية المشتركة، على أن يعود الجمهور إلى السعودية في نفس اليوم.. تكهنات بأن المباراة ربما تشهد حضورا رسميا.

. اتحاد كرة القدم، دعا الموظفين واعضاء الهيئة الإدارية لحضور مباراة الأردن وطاجيكستان التي جرت الخميس الماضي، بشكل جماعي في مدينة الحسين للشباب.. المباراة التي تم عرضها عبر شاشة كبيرة حضرها الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار وأعضاء في الهيئة الإدارية وموظفون في الاتحاد.

. جمهور فريق الحسين إربد لكرة القدم، بات على ثقة أكبر بقدرة فريقهم على احراز لقب الدوري، لأسباب عديدة أبرزها خبرة لاعبيه، واستدعاء عدد كبير منهم لصفوف المنتخب، إلى جانب اعتبار الحسين إربد الأكثر انتظاما في دفع الرواتب الشهرية وهو شيء مهم مقارنة بالأندية الأخرى.. عدد من محبي النادي وفي اتصال مع "الغد"، تمنوا أن تشهد المدرجات في المباريات المقبلة حضورا أكبر لتأكيد جماهيرية النادي، وتشجيع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

. نادي الكرمل أبدى استغرابه من الكتاب الموجه له من اتحاد كرة القدم، حول اتهام جماهيره بارتكاب مخالفات خلال مباراة الذهاب أمام فريق دير ابي سعيد في ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثانية، معتبرا أن ما جاء في الكتاب غير دقيق، مستندا في ذلك إلى بعض الحقائق التي ذكرها في الكتاب الرسمي الموجه للاتحاد.

. محلل أداء في أحد أندية المحترفين، احتج على برنامج تدريبي أحضره المدير الفني للاتحاد الهولندي أليكس جيتزي، ويتضمن بعض الأمور التي يرفضها المحلل الأردني.. المحلل وفي اتصال مع "الغد" تمنى على اتحاد الكرة الاستماع لملاحظته والعمل على معالجة الموضوع، في حال اقتنع الاتحاد بمبرراته وحجته، مبديا استعداده لزيارة الاتحاد ولقاء المسؤولين لشرح وجهة نظره.