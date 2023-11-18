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لاعبا الطاولة أبو يمن وعزيز يحترفان في عمان وقطر

11/18/2023 2:20:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان - يشارك لاعبا المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن وزياد عزيز في الدوريين العماني والقطري، في خطوة تؤكد التطور الكبير الذي وصل إليه اللاعب الأردني، وما يتمتع به من سمعة طيبة خصوصا على الصعيد العربي، إلى جانب مساهمتهما الكبيرة في الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني في مشاركاته الأخيرة.
في التفاصيل، أنجز اللاعب زيد أبو يمن الانتقال إلى صفوف فريق السيب العماني، والذي سيخوض معه منافسات الدوري العام في سلطنة عمان، وهي تجربة ليست جديدة على اللاعب أبو يمن، والذي سبق وأن مثل الفريق العماني في ثلاث مواسم، حيث حقق معه اللقب في موسمين، ونال المركز الثاني في موسم واحد. واتفق لاعب المنتخب الوطني زياد عزيز، مع إدارة نادي قطر القطري للمشاركة في الدوري، وهي التجربة الأولى له في الدوري القطري، بعد أن شارك كلاعب محترف في العديد من الدوريات العربية.
وعقب مشاركتهما في الدوريين العماني والقطري، ينتظر أن يلتحق اللاعبان أبو يمن وعزيز مع المنتخب الوطني في مشاركاته الرسمية المقبلة، وذلك ضمن التحضيرات الفنية التي تسبق مشاركتهما في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وحسب البرنامج الخاص بإعداد اللاعبين، يشارك المنتخب الوطني في بطولة ألمانيا الدولية، التي تقام أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في حال صدور التأشرات اللازمة لهما، والتوجه بعد ذلك إلى إيطاليا، للمشاركة في بطولتها الدولية، إضافة إلى إقامة معسكر تدريبي في إحدى الدول الأوروبية.
وأكد رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، أن الاتحاد ماض في تنفيذ برنامج الإعداد الخاص باللاعبين الذين سيمثلون المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة، سواء على صعيد الرجال أو السيدات، أو الفئات العمرية، لافتا إلى أن المنتخب الوطني للسيدات ممثلا باللاعبتين تيماء أبو يمن وزينة صدقة سيشارك في بطولة قبرص الدولية، التي تقام خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكان الاتحاد الأردني، تقدم بطلب رسمي لاستضافة تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام خلال شهر آذار (مارس) المقبل، في الوقت الذي تقدمت فيه اتحادات العراق والبحرين وقطر بطلب الاستضافة أيضا لهذه التصفيات التي تعتبر الأهم والأبرز في نشاطات اتحاد غرب آسيا، الذي يتخذ من الأردن مقرا رسميا له ويرأسه طارق الزعبي، فيما يتولى منصب الأمين العام هاني عودة.

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