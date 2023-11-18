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مواجهة واعدة تجمع الرياضي واتحاد عمان بـسلة الناشئين اليوم

11/18/2023 2:20:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يستقبل فريق الرياضي نظيره فريق اتحاد عمان عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، ضمن منافسات ذهاب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق نجوم اتحاد عمان على فريق الأهلي بنتيجة (72-56)، في لقاء كان فيه لاعبه حمزة زعتري المسجل الأبرز بـ22 نقطة مع 8 متابعات و3 تمريرات و6 ستيل بفاعلية 19، فيما كان عمر عرار المسجل الأبرز للأهلي بـ16 نقطة و11 متابعة "الدبل دبل" و7 تمريرات حاسمة و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 13.
وفاز فريق الإنجليزية على فريق المقاولون (110-16)، ليتصدر الإنجليزية جدول ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط، يليه نجوم الأرثوذكسي والأهلي في المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط لكل فريق، وجاء فريقا نجوم اتحاد عمان والجبيهة في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد ثلاث نقاط، وحل المقاولون سادسا برصيد نقطتين.
ولحساب مباريات المجموعة الأولى، تغلب فريق الأرثوذكسي على فريق نجوم الإنجليزية بنتيجة (116-28)، ليتصدر الأرثوذكسي ترتيب فرق مجموعته بـ"العلامة الكاملة" برصيد 8 نقاط، يليه نجوم الأردن ثانيا برصيد 4 نقاط، والرياضي ثالثا برصيد 3 نقاط، وجاءت فرق اتحاد عمان ونجوم الإنجليزية ونجوم الجبيهة في المراكز الرابع والخامس والسادس تواليا برصيد نقطتين لكل فريق.
وفاز فريق بيت ايدس على فريق كفريوبا بنتيجة (58-39) والجليل على دير أبي سعيد بنتيجة (106-16)، ليقفز الجليل إلى صدارة ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه فريقا كفريوبا وبيت ايدس في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 3 نقاط، ويتذيل دير أبي سعيد جدول ترتيب فرق مجموعته برصيد نقطتين.
إلى ذلك، بلغ فريقا الفحيص والأرثوذكسي نهائي دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة – الذي ينطلق يوم غد - بحسمهما سلسلتي الدور نصف النهائي (2-0) أمام فريقي نجوم الأرثوذكسي ونجوم الفحيص تواليا.
وتغلب فريق الأرثوذكسي على فريق نجوم الفحيص بنتيجتي (84-44) و(53-46)، فيما تغلب فريق الفحيص على فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجتي (127-41) و (92-28)، لينتقل فريقا الفحيص والأرثوذكسي للمنافسة على اللقب في سلسلة طويلة يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يلعب فريقا نجوم الفحيص ونجوم الأرثوذكسي سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية"، من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.

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