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4 لاعبين أردنيين يشاركون في جائزة مانشستر للتايكواندو

11/18/2023 2:20:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - أعلن الاتحاد الدولي عن أسماء اللاعبين المشاركين في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة مانشستر" (عيار 10 نجمات)، التي ستنطلق منافساتها يوم 2 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأكد اتحاد التايكواندو، مشاركة 4 لاعبين في البطولة، هم: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) التي تحتل المركز الثاني ‏أولمبيا يرصيد ‏‎ 453.17نقطة، وتحتل أيضا المركز الثاني في التصنيف ‏العالمي برصيد 465.97 نقطة، صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) الذي يحل في المركز الرابع أولمبيا، برصيد 347.63 نقطة، والرابع في التصنيف العالمي‎، برصيد 351.23 نقطة، زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) الذي يحتل المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي برصيد 384.91 نقطة، والمركز الثالث ‏في التصنيف العالمي برصيد 377.71 نقطة‎، وزيد الحلواني في الوزن نفسه، والذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 256.11 نقطة، والمركز الرابع في التصنيف العالمي ‏برصيد 210.29 نقطة.
وبات المنتخب الوطني للتايكواندو للكبار على بعد 100 نقطة من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بانتظار تجميعها في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى، وجمع كل من: زيد الحلواني وزيد مصطفى وجوليانا الصادق وصالح الشرباتي نقاطا جديدة في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين)، التي أقيمت مؤخرا في الأردن.
ويحصل صاحب المركز الأول في جائزة مانشستر على 100 نقطة، وصاحب المركز الثاني على 60 نقطة، وصاحب المركز الثالث على 36 نقطة، وصاحب المركز الرابع على 21.9 نقطة، وصاحب المركز الخامس على 15.12 نقطة.
ووفقا لبرنامج البطولة، تبدأ الوفود المشاركة بالوصول إلى مدينة مانشستر يوم 28 من الشهر الحالي، وتبدأ التدريبات في اليوم نفسه في صالة مانشستر للتنس وفي مركز كرة القدم، وسيتم يوم 30 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، عقد اجتماع لحكام البطولة ورؤساء المنتخبات والأطباء والقرعة.
ويلعب يوم 2 من الشهر المقبل، صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني، وتلعب في اليوم التالي جوليانا الصادق.
واستعدادا للبطولة، يجري المنتخب الوطني تدريبات يومية مكثفة، وبعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس الرئيس التي أقيمت في الأردن مؤخرا، بقي المنتخب السعودي في عمان لإجراء تدريبات مشتركة.

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