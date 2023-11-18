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منتخب الشباب يلتقي نظيره اللبناني اليوم

11/18/2023 2:20:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- يخوض المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، مواجهة ودية مع نظيره اللبناني على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن خطة إعداد المنتخب للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
وبدأ المنتخب الوطني تدريباته الفنية والبدنية الأسبوع الماضي، بقيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما، إذ يتطلع المدرب إلى الاستفادة من مباراتي لبنان الوديتين في التوقف الحالي، حيث يتجدد اللقاء بينهما بعد غد.
وضمت القائمة التي استدعاها ماينديرسما 23 لاعبا، وهم: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبد الله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة، أمين أبو خليفة، عبد الله المنايصة، أحمد خالد وأحمد العتيبي.
وبين بيتر في تصريحاته لموقع اتحاد الكرة، أن القائمة ضمت أسماء جديدة تمت دعوتها للتجمع الحالي، للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، وأن أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب يثبت أحقيته بالتواجد خلال الفترة المقبلة.
وكان منتخب الشباب، خاض معسكرا تدريبيا في مدينة أنطاليا التركية الشهر الماضي، لعب من خلاله 3 مباريات ودية، إذ فاز على أنطاليا سبور بنتيجة 4-1، وتغلب على ألانيا سبور 2-1، فيما تعادل مع ألانيا سبور تحت 23 عاما بهدفين لمثلهما.
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني تحت 20 عاما، قد خاض نهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم خلال شهر آذار (مارس) من العام الحالي، وتمكن من تجاوز دور المجموعات وبلوغ الدور ربع النهائي، إلا أنه خرج على يد اليابان، وفقد فرصة بلوغ المونديال مرة ثانية في تاريخ المنتخبات الوطنية، بعد التأهل للمرة الأولى في العام 2007.

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