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حاملين الأكفان.. أطفال مخيم إربد ينفذون مسيرة دعما لغزة (صور)

11/18/2023 2:19:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- أمضى أطفال في مخيم إربد ساعة في مسيرة جابوا من خلالها مخيم إربد حاملين معهم أكفان الموت ملطخة بالدماء ليعبروا للعالم عن حجم المعاناة التي خلفها قصف الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وتسبب باستشهاد أكثر من 5 آلاف طفل.

وهتف الأطفال مطالبين الدول العربية بالتحرك لوقف العدوان على غزة وما تتعرض له من إبادة جماعية.

ووضع الأطفال على الأكفان، أملا بأن تتحرك ضمائر العالم بعد ما يزيد على 43 يوما من العدوان على غزة لإنقاذ ما تبقى من الأطفال في القطاع من همجية القصف الصهيوني الذي طال كل شيء.

وحمل الأطفال شعارات مكتوب عليها "يا عرب أين أنتم؟! .. بدنا نعيش مثل باقي أطفال العالم".

وأكد المشاركون بالمسيرة حق أطفال غزة بالعيش بأمان كبقية نظرائهم في العالم، مشيرين إلى أن أطفال غزة يموتون من الجوع ما لم يموتوا تحت القصف، مطالبين بإيصال المساعدات الغذائية لهم.

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