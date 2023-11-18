بلدية مادبا و بالتشاركية مع مستشفى النديم يطلقان حملة للتبرع بالدم للأشقاء في قطاع غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

في إطار استمرار موقف بلدية مادبا الكبرى ودعمها ومؤازرتها لصمود شعبنا الشقيق في قطاع غزة ضد الحرب الشرسة من الآلة العسكرية الإسرائيلية، افتتح رئيس البلدية عارف محمود الرواجيح حملة التبرع بالدم التي نظمتها البلدية بالتعاون مع إدارة مستشفى النديم الحكومي لدعم الأهل في قطاع غزة وبدعم من كادر من بنك الدم في مستشفى النديم الحكومي، وتستمر لمدة أسبوع.

وقال الرواجيح أن هذه الحملة تأتي لدعم صمود الأهل في غزة وهي تعبير عن وحدة الدم الاردني الفلسطيني وعلى نهج جلالة الملك عبدالله الثاني نسير نحو التضامن مع الاهل والاشقاء في فلسطين وغزة ، لاننا تعودنا ان نبقى دائما بجانب الحق العربي في فلسطين مؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين باقامة دولتهم بموجب مبادرة حل الدولتين مؤكدين على قول جلالة الملك عبدالله الثاني بأن المنطقة لن تنعم بالأمن ولن يحل السلام إلا بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وستبقى فلسطين قضيتنا الاولى و بوصلتها القدس.

وأكد الرواجيح الوقوف الدائم بجانب الأشقاء والأخوة في غزة لما يمرّون به من ظروف صعبة جرّاء الحصار الشامل الذي تشهده المدينة وحجم الدمار الذي يخلّفه العدوان عليها، حيث تأتي فكرة هذه الحملة الإنسانية للتبرع بالدم انطلاقاً من الواجب الإنساني والأخوي والدعم المستمر الذي يدعو إليه دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى جانب الأشقاء في فلسطين الحبيبة.

وأشاد الرواجيح بجهود المستشفى الميداني الاردني في غزة و الوقفة الشعبية الأردنية التضامنية الصادقه مع الاهل في فلسطين وغزة معلنا عن تبرع المجلس البلدي ب ١٠٠٠٠ دينار و أجرة يوم عمل من كوادر البلدية للأشقاء في غزة

على غرار ذلك ، أكد مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الدين الحلالمه اعتزازه بالتشاركية بين بلدية مادبا و مستشفى النديم في تنفيذ حملة التبرع بالدم للأهل في غزة مثمنا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن فلسطين ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية ، مشيرا الى كيفية التبرع انه بامكان اي مواطن متبرع الحضور الى مستشفى النديم او الى سياره الاسعاف المخصصة للتبرع بالدم قرب القاعة الهاشمية في مادبا خلال ساعات الدوام الرسمي.







