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دير أبي سعيد.. مشروع تصريف المياه أمام اختبار الأمطار

11/18/2023 2:19:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






فيما يتخوف سكان في لواء الكورة من تكرار حوادث غرق الشوارع بمياه الأمطار ودهمها للعديد من المنازل في كل موسم مطري، تؤكد بلدية دير أبي سعيد أن جميع البؤر الساخنة تم معالجتها العام الحالي، قبل فصل الشتاء.
وتتكرر مشكلة غرق الشوارع ودهم مياه الأمطار لمنازل سكان في مناطق دير أبي سعيد مع كل فصل شتاء، مقابل إجراءات معالجة آنية، تقتصر على شفط المياه بواسطة مضخات كهربائية أو تصريف للمياه عن طريق "الجرافات".
وتبرز معاناة المواطنين في دير أبي سعيد نتيجة تردي أو افتقار شبكات ومناهل لتصريف مياه الأمطار، وارتفاع منسوب المياه في الشوارع وامتلاء الحفر المنتشرة بالمياه، ما يجعلها مصائد للمركبات، فيما تزداد الأمور صعوبة حال التساقط الغزير للأمطار الذي تصبح معه حركتي سير المركبات والمشاة شبه مستحيلة.
يقول المواطن أحمد شريدة إن شارع دير أبي سعيد الرئيس عادة ما تغمره مياه الأمطار، ما يشكل عائقا للمواطنين، إضافة إلى معاناة السائقين وخشيتهم من استخدام الشارع الذي يتحول لبرك مياه، مؤكدا أن هذه المشكلة يعاني منها المواطنون منذ سنوات دون إيجاد حل جذري لها.
وأشار إلى أن شوارع المنطقة تفتقر إلى شبكة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى أن البرك المتشكلة من مياه الأمطار تصبح مصائد لمركبات المواطنين.
وأضاف أنه لم يتغير شيء منذ سنوات على مشكلة تصريف مياه الأمطار في شوارع المنطقة الحيوية رغم أن المشكلة متكررة، متأملا أن تحل مشاريع تصريف مياه الأمطار التي نفذتها البلدية مؤخرا المشكلة.
وأكد الشريدة أن الحلول لجميع البؤر الساخنة في اللواء ظاهرة للعيان، غير أن ما يحدث هو علاج مؤقت للمشكلة، والتي تتجدد العام الذي يليه، وتبذل كوادر البلدية جهودا مضاعفة ويعرضون أنفسهم للخطر أثناء عمليات شفط وتصريف المياه.
ويرى محمد الزعبي أن ضعف كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار وعدم توفرها في أغلب شوارع اللواء، مشكلة عامة، تعاني منها أغلب شوارع المدينة، لافتا إلى أن الجهود التي تقوم بها البلدية في هذا الجانب غير كافية.
بدوره، قال رئيس البلدية عادل بني ياسين إن البلدية وضعت، مشكلة تصريف مياه الأمطار ومعالجة عيوب لحقت بالبنية التحتية على رأس أولوياتها وخطة عملها منذ استلام مجلس البلدية لدورته الحالية قبل عامين، بعد أن رصدت العديد من البؤر الساخنة التي تحتاج إلى قنوات تصريف المياه.
وأكد أن البلدية رصد ما يقارب 8 بؤر ساخنة في مناطق بلدية دير أبي سعيد وأبرزها مشكلة تجمع المياه على دوار السمط ووسط السوق التجاري وغيرها من الأماكن، مشيرا إلى أنه تم الحصول على منحة بقيمة 750 ألف دينار وتم تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار في عدد من المناطق، حيث أنجز بعضها بشكل كامل والعمل جار على إنجاز مشاريع أخرى.
وأوضح أن المنطقة في شتاء هذا العام لن تشهد أي مشاكل في تجمع المياه بالشوارع والتي كانت تتكرر بشكل سنوي وتشكل معاناة وأرق للمواطنين وسالكي الطريق، إضافة إلى الجهد الاستثنائي الذي كانت تقوم به البلدية من أجل تصريف المياه المتجمعة في الشوارع والتي كانت تغلقه بشكل كامل وتتسبب بتوقف حركة السير.
وأشار إلى أن البلدية نفذت مشاريع تصريف مياه الأمطار في عدد من المناطق بعد شكاوى من المواطنين بدهم المياه لمنازلهم، مؤكدا أن البلدية ستقوم برصد باقي البؤر الساخنة في هذا العام لوضعها ضمن الأولويات لتنفيذها العام المقبل.
وأكد بني عيسى، أن التغلب على مشكلة تصريف مياه الأمطار وإنشاء شبكة تستوعب المياه المتدفقة إلى الشوارع والأحياء تحتاج إلى مبالغ كبيرة، لافتا إلى أن البلدية تعمل جاهدة على توفير هذه المخصصات من الجهات المانحة، إضافة إلى تخصيص مبالغ من موازنة البلدية.
والنقاط الساخنة التي تتكر فيها مشاكل تجمع المياه هي منطقة الدوار الرئيس لمدينة دير أبي سعيد والأحياء الغربية من المدينة بالإضافة إلى بلدات كفر الماء والأشرفية وجفين وتبنة ومرحبا والسمط وأبو القين.

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