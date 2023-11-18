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السلط.. هل وصل مشروع ساحة عقبة لطريق مسدود؟

11/18/2023 2:19:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






بعد ما يقارب العام ونصف العام على إطلاقه بشكل تجريبي مؤقت، ما يزال مشروع ساحة عقبة بن نافع وسط مدينة السلط التراثي، يضع البلدية أمام تحد كبير سعيا لجعله مشروعا ناجحا، وهو الذي ظل متعثرا بشكل كامل لمدة تقارب 10 سنوات، فيما بلغت كلفته 8 ملايين دينار.
وكانت البلدية تأمل بعد الافتتاح التجريبي للمشروع، بأن يصبح وجهة للراغبين بالاستثمار، وبالتالي إنقاذ المشروع الذي بات يشكل عبئا ماليا على البلدية بدلا من أن يكون مصدر دخل لها.
وفي أحدث التطورات على ملف المشروع، قال مصدر مطلع على تفاصيله لـ"الغد"، إن البلدية أعلنت قبل نحو شهر عن فرص استثمارية بطرح مزاد لتأجير 15 محلا تجاريا داخل الساحة، مشيرا إلى أن موعد التقدم لتلك الفرص انتهى في السادس والعشرين من الشهر الماضي، فيما تم فتح عروض المتقدمين قبل نحو أسبوع، إلا أن النتيجة على حد تعبير المصدر "مخيبة للآمال من حيث عدد المتقدمين وكذلك المطروحة".
كما لفت المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أن البلدية سبق وأن طرحت فرصا مماثلة في شهر آذار (مارس) الماضي، لتأجير 10 محلات، دون جدوى حقيقية، معتبرا أن بقاء المشروع على وضعه الحالي يفاقم مأزق البلدية ويستنزف موازنتها التي تواجه عجزا بالأساس، مشيرا إلى أن الإيرادات من المشروع لا تصل إلى نصف كلفته التشغيلية البالغة 300 ألف دينار سنويا.
وفي شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2021، يقول المصدر إنه تم تكليف البلدية من قبل اللجنة التوجيهية العليا لمشروع تطوير وسط مدينة السلط ومناطقها، لاستكمال إجراءات تأجير المحلات التجارية في الساحة والبالغ عددها 27، بالإضافة إلى توقيع عقود الإيجار، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مضيفا، أنه ومنذ ذلك الحين لم تتمكن البلدية من إحداث اختراق حقيقي لدفع مشروع الساحة إلى الأمام.
ولا يمكن للبلدية تحديد أو توقع موعد لافتتاح الساحة بشكل نهائي ورسمي، وفق المصدر الذي أكد أن ذلك وفق المعطيات الحالية لن يحدث على المدى القريب، كون المعيقات التي تواجه المشروع معقدة.
ومنذ الأسبوع الماضي، تحاول "الغد" الحصول على توضيحات وردود من رئيس بلدية السلط المهندس محمد الحياري، حيث تم طلب العديد من المعلومات منه بشأن المشروع، إلا أنه لم يعد يُجيب على الاتصالات بعد ذلك.
ويحتوي المشروع على محلات تجارية ومواقف للمركبات وساحات عامة وألعاب للأطفال، وكان بدأ العمل به ضمن مشروع تطوير وسط مدينة السلط التراثي الذي انطلق قبل نحو 9 سنوات، حيث ظل المشروع يواجه عقبات في العديد من الجوانب ما أدى الى تعثره، واضطر مجموعة من أصحاب المحال التجارية داخل الساحة إلى إخلاء محالهم على وقع ديون وإيجارات تراكمت عليهم.
يشار إلى أن مشروع "ساحة عقبة" يندرج ضمن مشروع تطوير وسط مدينة السلط، الذي ما يزال هو الآخر يواجه نقصا في المخصصات المالية التي تضمن استكمال المرحلة الثانية منه، بعدما توقفت الحكومة عن تمويله عام 2016.
وتم البدء بالمرحلة الأولى من "مشروع التطوير" في شهر آب (أغسطس) من العام 2014، بهدف "إحياء وتفعيل الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمركز المدينة التاريخي من خلال التركيز على القيمة التراثية والثقافية لهذا المركز كأداة لربط التطوير السياحي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وكان يفترض أن يتم بموجب المرحلة الثانية من المشروع، إنشاء محال تجارية بصبغة تراثية سياحية جاذبة، والاهتمام باستقطاب السياح لفكرة الحرف اليدوية التي تشتهر بها المدينة.

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