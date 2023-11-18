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الشونة الجنوبية.. تعثر مركز التأهيل يعكس معاناة ذوي الإعاقة وأسرهم

11/18/2023 2:19:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






مئات الأسر في لواء الشونة الجنوبية قدر لها أن يولد واحد أو أكثر من أبنائها مصابين بإعاقات متنوعة، منها ما يصنف على أنه إعاقات شديدة وأخرى إعاقات متوسطة وبسيطة، إلا أن أكثر ما يؤلم ذويهم أنهم لم يجدوا الدعم اللازم للقيام بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم سواء بتوفير العلاج اللازم أو تأهيلهم على المهارات اللازمة لمساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم بأبسط الأمور التي يحتاجونها.
"ما بقدر أخذ أبنائي لمركز التأهيل في عمان لأني لا أملك أجرة السيارة" هكذا يصف أبو محمد معاناة أبنائه الثلاثة المعاقين الذين لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية اللازمة لأوضاعه المالية المتردية وعدم وجود مركز متخصص في المنطقة.
ويضيف، "لا شك أنني أتألم كلما تقدموا بالعمر دونما أي تحسن بوضعهم الصحي والقدرة على تنمية مهاراتهم سواء الحياتية أو التعليمية"، قائلا "حاولت جاهدا أن أوفر لهم العلاج وهم صغار، إلا أن الأوضاع المادية والمعيشية الصعبة منعتني من ذلك، ما ساهم في تطور إعاقاتهم".
أم محمد هي الأخرى تملكها العجز فلم تستطع القيام بأي شيء لعلاج ابنها المعاق، فتكلفة علاجه بالآلاف ووضعهم المادي كما تصف "تحت الصفر"، قائلة "لا يوجد في المنطقة مركز لتأهيل ذوي الإعاقات وفي حال أردت أن أذهب به إلى مركز متخصص في عمان فإني أحتاج في كل مرة لحوالي 50 دينارا ما بين أجور سيارة خاصة ومصاريف أخرى، ناهيك عن أجور العلاج".
ويؤكد عدد من أولياء أمور معاقين أنهم استبشروا خيرا مع بدء البناء بمشروع مركز المنار للتأهيل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية إلا أن توقف العمل فيه بعد عامين من بدء البناء أفسد فرحتهم وفاقم من معاناتهم جراء الذهاب إلى المراكز المتخصصة في العاصمة والمناطق الأخرى.
ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية عن عدد ذوي الإعاقات في اللواء، إلا أن الفارق كبير جدا بين عدد حالات الإعاقة المستفيدة من دعم صندوق المعونة الوطنية وبين المسوحات الميدانية التي قامت بها مؤسسات المجتمع المدني، فعدد حالات الإعاقة التي تتقاضى دعم حكومي لا يتجاوز 80 حالة في حين أن آخر إحصائية قامت بها إحدى الجمعيات الخيرية بينت أن عدد حالات الإعاقة المختلفة تزيد على 2300 حالة.
وبحسب مصدر رسمي، فإن عدة عوائق تقف حائلا دون استفادة عدد أكبر من الدعم الحكومي كأن تكون حالة الإعاقة شديدة وأن يقوم رب الأسرة بالتقدم بطلب للجهة المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار غياب الوعي اللازم بالكشف عن حالات الإعاقة عند بعض الأسر لأسباب اجتماعية، مشيرا إلى أن غياب الأرقام والإحصائيات اللازمة لعدد حالات الإعاقة في اللواء يعود لنقص الكوادر البشرية وقلة الموارد اللازمة للقيام بمسح شامل مع وجود مسؤوليات أخرى تقع على عاتق الجهات المعنية كالتنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والصحة والتربية.
ويبين المصدر أن الأوضاع الاقتصادية المتردية وتزايد رقعة الفقر في منطقة الأغوار بشكل عام يبقي أسرا كثيرة أسيرة العوز الدائم، الأمر الذي يحد من قدرتهم على تقديم الرعاية اللازمة لأبنائهم المعاقين، مؤكدا أن وجود مركز تأهيل في المنطقة سيمكن الأهالي من التغلب على الكثير من التحديات التي تواجههم في تقديم العلاج لأبنائهم وتأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة للوصول إلى حياة أفضل.
تشير رئيسة جمعية التعاون الخيرية كوثر العدوان أن عدم وجود مراكز حكومية متخصصة في علاج ذوي الإعاقات تسبب في تفاقم العديد من الحالات وأسهم في ازدياد أعدادهم خاصة مع قلة التوعية الأسرية، وتحديدا فيما يتعلق بخوف الأهالي من نظرة المجتمع للمعاق والذي أدى في كثير من الحالات إلى حرمان أصحاب الإعاقة من العلاج والتأهيل حتى تحولت إعاقتهم من بسيطة أو متوسطة إلى شديدة.
وتقول، "يقتصر دور الجمعيات الخيرية العاملة في المنطقة على توفير المستلزمات الطبية والإعاشية لبعض الحالات وعقد الدورات التوعوية فقط، إلا أنها لا تقوم بأي دور في علاج وتأهيل ورعاية المعاقين من خلال فتح صفوف لهم للمساهمة في إكسابهم المهارات اللازمة"، عازية ذلك إلى عدم توفر الإمكانات المالية وغياب الدعم اللازم لاستحداث برامج متخصصة لذلك خصوصا وأنها أي البرامج تحتاج إلى كلف مرتفعة.
وتؤكد رئيسة جمعية إعمار وتطوير وادي الأردن سيرين الشريف أنه وفي ظل غياب تام لقاعدة بيانات عن ذوي الإعاقة في اللواء فقد قامت الجمعية بإجراء مسح ميداني لحصر جميع حالات الإعاقة سواء كانت إعاقات طبيعية أو إعاقات لاحقة ناجمة عن حوادث، مبينة أن عدد حالات الإعاقة الطبيعية يزيد على 1300 حالة وعدد حالات الإعاقة اللاحقة يتجاوز 800 إعاقة وجميع هذه الحالات تفتقد للرعاية المستمرة.
وتضيف أن الجمعية خلال السنوات الماضية نفذت حملات توعوية وحملات لكسب التأييد لإنشاء مركز حكومي متخصص وهو ما أسفر عنه لاحقا طرح عطاء إنشاء مركز المنار للتأهيل والذي بوشر العمل بإنشائه قبل عامين إلا أنه توقف قبل 6 أشهر من دون أن يكتمل، لافتة إلى أن أصحاب الإعاقات وذويهم يعيشون معاناة حقيقية جراء عدم القدرة على الحصول على الرعاية اللازمة في ظل بعد المراكز المتخصصة المتاحة والكلف التي تترتب على إرسال أبنائهم إلى تلك المراكز.
وتضيف، أن عددا قليلا من أصحاب الإعاقات أسعفتهم أوضاعهم المادية على المضي قدما في تلقي برامج علاجية وتأهيلية في حين أن الغالبية العظمى محرومون من تلقي الرعاية، موضحة أن إنشاء مركز متخصص في المنطقة سيكون له أثر كبير على الواقع الذي يعيشه ذوو الإعاقات في اللواء.
وتضيف أن الدور المهم الذي تقوم به مراكز التأهيل هو الكشف المبكر عن حالات الإعاقة والتي تتيح تقديم العلاج بوقت مبكر قبل تطور الحالة، إضافة إلى التأهيل العقلي والجسماني وتوفير المواصلات بشكل مجاني للمعاقين، الأمر الذي سيحد من معاناة الأهالي ويمنحهم الفرصة لتقديم الرعاية لأبنائهم، مشيرة إلى أن الخدمات التي تقدمها المراكز المتخصصة ستكون بوابة عبور لدمج المعاقين في المجتمع.
من جانبها، أوضحت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه تم فسخ عقد المقاول المنفذ لمشروع بناء مركز المنار للتأهيل في أيار (نسيان) الماضي، لعدم تقيده بتعليمات المهندس المشرف، من تصويب وضع أعمال مخالفة للمواصفة أو تقديم فحوصات واعتمادات للعينات وإزالة مواد مخالفة وغيرها وعدم التزامه بتأمين الكوادر الفنية اللازمة لتنفيذ الأعمال واستمرار غياب الكادر الفني دون مبرر، إضافة إلى أنه لم يقم بتكثيف الجهود والأيدي العاملة وتقديم خطة وبرنامج عمل حسب الأصول.
وأضافت ردا على استفسارات "الغد" حول توقف العمل ببناء مركز التأهيل، أنه تم إشعار المقاول بضرورة تصويب الوضع مرارا وتكرارا سواء من قبل "المهندس" أو من قبل "صاحب العمل" والتأخر في إنجاز الأعمال دون مبرر واضح، إذ إن نسبة الإنجاز لا يتجاوز
54 % ونسبة المدة المنقضية هي
30 % من مدة تنفيذ العطاء الأصلية ما استدعى فسخ العقد، مشيرة إلى أنه يجري حاليا إعداد وثائق لطرح عطاء استكمال الأعمال بالمشروع.

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