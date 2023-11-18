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ضمك يركز على التحركات

11/18/2023 2:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا، على لاعبي فارس الجنوب تدريبات تتعلق بالتحرك السريع في المساحات الضيقة، خلال التدريبات الأخيرة، بعد الراحة التي تمتع بها لاعبوه لمدة 4 أيام.

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