ضمك يركز على التحركات
التاريخ
11/18/2023 2:18:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا، على لاعبي فارس الجنوب تدريبات تتعلق بالتحرك السريع في المساحات الضيقة، خلال التدريبات الأخيرة، بعد الراحة التي تمتع بها لاعبوه لمدة 4 أيام.
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