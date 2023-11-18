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في تجربة ناجحة..إطلاق ستارشيب العملاق للمرة الثانية

11/18/2023 2:17:53 PM
(MENAFN- Al Watan) للمرة الثانية على التوالي، أطلقت شركة "سبيس إكس"، صاروخها "ستارشيب"، الأكبر والأقوى على الإطلاق. وانفصلت الطبقة العليا عن الصاروخ، لكنها انفجرت بعد فترة وجيزة، بينما استمرت المركبة في مسارها الصحيح

وبالرغم من انفجار الطبقة العليا لصاروخ "ستارشيب" الذي أطلقته شركة "سبيس إكس" السبت، فقد استمرت المركبة في مسارها الصحيح، ما اعتبرته الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك نجاحا، كون الصاروخ انطلق بنجاح من منصة إطلاقه.

وأظهر بث لشركة "سبيس اكس" انفجار صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لها والمُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، بعد انطلاقه السبت.

يذكر أنه في 20 أبريل فجرت فرق "سبايس إكس" صاروخ "ستارشيب" عمدا في سماء تكساس بعد أربع دقائق من إقلاع خاطئ شهد فشلا في انفصال الصاروخ وتعطل محركات عدة.

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