في تجربة ناجحة..إطلاق ستارشيب العملاق للمرة الثانية

(MENAFN
- Al Watan) للمرة الثانية على التوالي، أطلقت شركة "سبيس إكس"، صاروخها "ستارشيب"، الأكبر والأقوى على الإطلاق. وانفصلت الطبقة العليا عن الصاروخ، لكنها انفجرت بعد فترة وجيزة، بينما استمرت المركبة في مسارها الصحيح
وبالرغم من انفجار الطبقة العليا لصاروخ "ستارشيب" الذي أطلقته شركة "سبيس إكس" السبت، فقد استمرت المركبة في مسارها الصحيح، ما اعتبرته الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك نجاحا، كون الصاروخ انطلق بنجاح من منصة إطلاقه.
وأظهر بث لشركة "سبيس اكس" انفجار صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لها والمُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، بعد انطلاقه السبت.
يذكر أنه في 20 أبريل فجرت فرق "سبايس إكس" صاروخ "ستارشيب" عمدا في سماء تكساس بعد أربع دقائق من إقلاع خاطئ شهد فشلا في انفصال الصاروخ وتعطل محركات عدة.
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