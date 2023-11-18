إقالة رئيس الشركة الأم لـchatgpt

(MENAFN
- Al Watan) أقيل سام ألتمان، الوجه البارز في سيليكون فالي، من منصبه كرئيس لشركة ((أوبن إيه آي)) التي أطلقت منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي ((Chat GPT)) قبل عام، بعد انتقاده من مجلس الإدارة بأنه لم يكن ((صريحا)) معه.
وأوضح مجلس إدارة الشركة في بيان: ((رحيل ألتمان يأتي بعد عملية مراجعة تداولية أجراها مجلس الإدارة، خلصت إلى أنه لم يكن دائما صريحا مع مجلس الإدارة، مما أعاق قدرته على الوفاء بمسؤولياته))، مشيرا إلى أنه ((لم يعد لديه الثقة في قدرته على إدارة أوبن إيه آي)).
وعُيّنت ميرا موراتي، المديرة التقنية لـ((أوبن إيه آي))، التي تعمل فيها منذ خمس سنوات، رئيسة مؤقتة للشركة ريثما تنتهي عملية البحث عن رئيس دائم.
من جهته، كتب سام ألتمان (38 عاما) على منصة ((إكس)): ((استمتعت بالوقت الذي أمضيته في أوبن إيه آي. لقد كان بمثابة تحول بالنسبة لي على المستوى الشخصي، وأيضا، كما آمل، على مستوى العالم)).
وردا على إقالة ألتمان، أعلن رئيس مجلس الإدارة، غريغ بروكمان، وهو أحد مؤسسي الشركة، استقالته على ((إكس))، بعدما أكدت مايكروسوفت، في وقت سابق، أنه سيترك منصبه، لكنه سيبقى عضوا في طاقم العمل.
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