1 من كل 5 مراهقين استخدم Chat Gpt في حل الواجبات المدرسية - جريدة الوطن السعودية

MENAFN - Al Watan) في استطلاع جديد أجراه مركز بيو للأبحاث على المراهقين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا أن واحدًا من كل خمسة طلاب سمعوا عن برنامج chat gpt استخدمه للمساعدة في واجباتهم المدرسية.

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فنظرًا لأن حوالي ثلثي المراهقين الأمريكيين قد سمعوا عن ChatGPT، فإن الكثير منهم يستخدمون روبوت الدردشة الخاص بـ OpenAI للمساعدة في كتابة المقالات وحل المشكلات الرياضية.

ومن المرجح أن تؤدي النتائج إلى زيادة المخاوف بشأن استخدام مولدات النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المدارس، ويحظى ChatGPT بشعبية كبيرة بين الطلاب في الوقت الحالي حيث انخفضت حركة المرور عليه في الولايات المتحدة بنسبة تزيد عن 10% عندما تنتهي المدارس من فصل الصيف.

كما أدى وجودها المتزايد في الفصول الدراسية إلى زيادة المخاوف من انتشار وباء الغش، حيث وجدت دراسة استقصائية أخرى أجريت في وقت سابق من هذا العام أن واحدا من كل أربعة معلمين يقولون إنهم ضبطوا طلابهم وهم يغشون باستخدام ChatGPT.

وقد سعى البعض إلى جعل فصولهم الدراسية "مقاومة لـ ChatGPT" من خلال العودة إلى المقالات المكتوبة بخط اليد والامتحانات الشفهية، حيث أخبر أحد المعلمين Business Insider أنهم كانوا يخططون "للانتقال إلى العصور الوسطى" في محاولة لإحباط روبوت الدردشة.

وقد تفاقمت المشكلة بسبب عدم وجود طريقة سهلة لاكتشاف متى تم كتابة المقالات بواسطة الذكاء الاصطناعي، وقد اعترفت شركة OpenAI نفسها بأن أجهزة الكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي غير دقيقة للغاية بحيث لا يمكن الاعتماد عليها، وقالت العديد من الجامعات إنها ستتوقف عن استخدامها بعد القضايا البارزة التي اتُهم فيها الطلاب زوراً بالغش.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن OpenAI عازمة على إدخال ChatGPT إلى الفصول الدراسية، وفي وقت سابق من هذا الشهر، ووفقا لرويترز فقد قال براد لايت كاب، مدير العمليات في الشركة، في مؤتمر في سان فرانسيسكو إن OpenAI كانت تتطلع إلى إنشاء فريق يساعد المعلمين على دمج ChatGPT في المناهج الدراسية.