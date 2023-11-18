ترحيل 10 آلاف مخالف في أسبوع

(MENAFN
- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 9 حتى 15/ 11 /2023، عن ضبط 17556، بينما جرى ترحيل 10.636 مخالفًا.
مخالفون
- 17556 مخالفًا.
- 11219 لنظام الإقامة.
- 3782 لأمن الحدود و2555 مخالفًا لنظام العمل.
- 756 حاولوا العبور إلى داخل المملكة.
- %60 يمنيون.
- %38 إثيوبيون.
- %2 جنسيات أخرى.
- 38 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة.
- 12 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين.
- 51089 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
- 44145 رجلا.
- 6944 امرأة.
- 43975 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية.
- 1860 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم.
- 10636 جرى ترحيلهم.
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