-->

Sunday, 19 November 2023 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترحيل 10 آلاف مخالف في أسبوع

11/18/2023 2:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 9 حتى 15/ 11 /2023، عن ضبط 17556، بينما جرى ترحيل 10.636 مخالفًا.
مخالفون
- 17556 مخالفًا.
- 11219 لنظام الإقامة.
- 3782 لأمن الحدود و2555 مخالفًا لنظام العمل.
- 756 حاولوا العبور إلى داخل المملكة.
- %60 يمنيون.
- %38 إثيوبيون.
- %2 جنسيات أخرى.
- 38 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة.
- 12 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين.
- 51089 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
- 44145 رجلا.
- 6944 امرأة.
- 43975 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية.
- 1860 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم.
- 10636 جرى ترحيلهم.

MENAFN18112023000089011017ID1107450404

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث