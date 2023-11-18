-->

Sunday, 19 November 2023 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


77 مليونا لدعم السياحة بالشقيق

11/18/2023 2:14:50 PM

(MENAFN- Al Watan) شرعت بلدية مركز الشقيق شمال منطقة جازان في تنفيذ أعمال التحسين والتطوير، بمشروع النظافة والتشجير والسفلتة والإنارة، في المدينة والواجهة البحرية واعتمدت 77 مليون ريال لتنفيذ المشاريع بدعم مباشر من أمانة المنطقة، إضافة إلى الاستعدادات والتجهيزات لموسم شتاء جازان.
رصد ميداني
((الوطن)) رصدت الأعمال التي تنفذها البلدية بآلياتها ومعداتها وعمالها في الكثير من المواقع وكذلك التجهيزات والاستعدادات، فيما أوضح رئيس بلدية مركز الشقيق المهندس محمد حكمي لـ ((الوطن)) أن البلدية تقوم بأعمال تطويرية وتحسين وأنسنة ومعالجات في الفترة الحالية في الكثير من المواقع، تشمل مشروع النظافة على فترتين صباحية ومسائية، ومشروعا للزراعة وتشجير وري الحدائق والمسطحات الخضراء، وآخر للإصحاح البيئي ومكافحة الآفات، ومشروع سفلتة الشارع العام من دوار التحلية وبعض من الأحياء والقرى، ومشروع أرصفة وإنارة.
تعميد المقاول
أشار حكمي إلى أنه تم تعميد المقاول بإحدى الشركات المتخصصة في الملاعب بالعمل على صيانة وتأهيل الملعب المقابل لدوار التحلية، وبين أنهم في انتظار إجراءات أعمال الترسية لصيانة مجمع الملاعب على طريق البحر وأيضًا اعتماد مشروع إنشاء الملعب النموذجي وملاعب في القرى.
شاطئ النارجين
قال رئيس البلدية: بدأنا بالاستعدادات والتجهيزات لموسم شتاء جازان بأعمال تطويرية وتحسينات في الواجهة البحرية للكورنيش الجنوبي والشمالي، ولدينا مقترحات وخطط نريد تنفيذها وسوف نطلق عليه اسما جديدا ليكون ((شاطئ النارجين)) ولكن ما زلنا في انتظار الاعتمادات التي باتت قريبة جدًا.

MENAFN18112023000089011017ID1107450403

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث