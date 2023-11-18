77 مليونا لدعم السياحة بالشقيق

(MENAFN
- Al Watan) شرعت بلدية مركز الشقيق شمال منطقة جازان في تنفيذ أعمال التحسين والتطوير، بمشروع النظافة والتشجير والسفلتة والإنارة، في المدينة والواجهة البحرية واعتمدت 77 مليون ريال لتنفيذ المشاريع بدعم مباشر من أمانة المنطقة، إضافة إلى الاستعدادات والتجهيزات لموسم شتاء جازان.
رصد ميداني
((الوطن)) رصدت الأعمال التي تنفذها البلدية بآلياتها ومعداتها وعمالها في الكثير من المواقع وكذلك التجهيزات والاستعدادات، فيما أوضح رئيس بلدية مركز الشقيق المهندس محمد حكمي لـ ((الوطن)) أن البلدية تقوم بأعمال تطويرية وتحسين وأنسنة ومعالجات في الفترة الحالية في الكثير من المواقع، تشمل مشروع النظافة على فترتين صباحية ومسائية، ومشروعا للزراعة وتشجير وري الحدائق والمسطحات الخضراء، وآخر للإصحاح البيئي ومكافحة الآفات، ومشروع سفلتة الشارع العام من دوار التحلية وبعض من الأحياء والقرى، ومشروع أرصفة وإنارة.
تعميد المقاول
أشار حكمي إلى أنه تم تعميد المقاول بإحدى الشركات المتخصصة في الملاعب بالعمل على صيانة وتأهيل الملعب المقابل لدوار التحلية، وبين أنهم في انتظار إجراءات أعمال الترسية لصيانة مجمع الملاعب على طريق البحر وأيضًا اعتماد مشروع إنشاء الملعب النموذجي وملاعب في القرى.
شاطئ النارجين
قال رئيس البلدية: بدأنا بالاستعدادات والتجهيزات لموسم شتاء جازان بأعمال تطويرية وتحسينات في الواجهة البحرية للكورنيش الجنوبي والشمالي، ولدينا مقترحات وخطط نريد تنفيذها وسوف نطلق عليه اسما جديدا ليكون ((شاطئ النارجين)) ولكن ما زلنا في انتظار الاعتمادات التي باتت قريبة جدًا.
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